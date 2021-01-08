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孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

得罪老婆的下場…他打開「愛妻便當」竟是這模樣

綜合報導
日本一位網友因為吵架得罪老婆，結果隔天便當盒內只剩一雙筷子，米飯反而被塞在筷子盒內。（取材自推特）
日本一位網友因為吵架得罪老婆，結果隔天便當盒內只剩一雙筷子，米飯反而被塞在筷子盒內。（取材自推特）

許多人上班時，常常會帶家裡做的便當到公司解決午餐。不過要是跟負責做便當的人鬧不愉快，便當內容便很可能慘遭毒手。最近就有日本網友，因為跟老婆吵架，便當被弄成令人啼笑皆非的樣子。

根據日本媒體「grape」報導，推特網友「結人 醸すおっさん」日前在網路上分享一張照片。只見照片中，有個空空如也，只放著一雙筷子的便當盒。而實際的白飯，則被塞在狹小的筷子盒中。結人表示，他是前一天跟老婆吵架，顯然是老婆有意「報復」 ，才故意把便當作成這個令人哭笑不得的樣子。

不過做出這種惡趣味便當的，可不是只有結人的老婆而已。就在他分享照片之後，也有網友貼出自己的便當照。有人因為跟媽媽吵架，結果便當裡除了白飯、芝麻以外，就剩用番茄醬畫成的生氣表符。還有人也是吵架後，便當被畫成一張豬八戒的鬼臉。

許多網友則表示：「這個絕對是一邊偷笑一邊做的吧，想到就可怕」、「還有放梅子乾，其實還是有愛的啦」、「仔細想想其實還滿可愛的」、「技術其實滿好的嘛」、「筷子看起來滿好吃的嘛」、「其實你們感情很好吧」、「有幫忙做便當也不錯了，我家完全沒有」。

其他網友也紛紛貼出自己吵架後遇上的「創意便當」。（取材自推特）
其他網友也紛紛貼出自己吵架後遇上的「創意便當」。（取材自推特）

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