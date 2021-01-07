英披薩外送員創業 靠網紅們打造14億運動王國

現年28歲的英國前披薩外送員法蘭西斯（Ben Francis），自2012年創立運動品牌Gymshark以來，因善用網紅力量，成功吸引到Z世代，獲利頗豐，且在TikTok 上擁有的粉絲數量，比許多運動品牌大廠還多，品牌價值估值已達14.5億美元 。

運動服飾是門大生意。去年運動服、彈性纖維織物和運動鞋的全球銷售達到1760億美元，其中Nike的銷售占了390億美元，位居市場龍頭，其次則是愛迪達的230億美元。

為了與這些同業大廠競爭，法蘭西斯想出一套原創的獨特策略，他廣邀各社群媒體 的健身界網紅來使用自家產品，取代一般聘請運動明星擔任品牌門面的做法。Gymshark總共聘請了80位網紅，使其在TikTok上現在擁有220萬名粉絲，比Nike的130萬名還多。

據富比世（Forbes）雜誌估計，Gymshark提供給網紅們的代言費用比競爭對手少，每年約6000至10萬美元出頭，但對代言人的規定較不嚴苛，只要求他們穿著品牌服飾即可。

受惠於這項非傳統的行銷策略，Gymshark去年營收飆增40%至3.3億美元。法蘭西斯說：「年輕人只想買符合他們價值的社群領導品牌。我們只是一個剛好也會賣東西的社群。」

今年8月，創投業者General Atlantic斥資3億美元買下Gymshark的21%股權，使得這個運動品牌的估值達14.5億美元。

法蘭西斯的近期目標是改善物流，更快將產品送到消費者手上，並擴大在美國搶市。