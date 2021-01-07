英女童公開嚇人寵物 和蛇蠍、50隻蜘蛛共眠

荷莉也再三強調自己養的動物都很可愛、蜘蛛真的很好玩，她就愛看狼蛛們走的模樣，每個周末都會花上3個小時餵牠們吃飯，往後想成為動物學家或動物管理員。（翻攝自Real-fix.com）

英國 8歲女孩荷莉（Hollie Greenhalgh）年紀輕輕就是動保尖兵，不只將臥房打造成迷你動物園 ，與50隻蜘蛛與各種動物同住，更建立YouTube頻道「傳教」，致力宣揚狼蛛等動物有多可愛。

荷莉不到3歲看到狼蛛後就一見鍾情，先纏著媽媽讓她養狼蛛當寵物，之後胃口變大越養越多，現在她的房內有蠍子與2條蛇，擺滿的飼育箱則養著馬陸、草蜢、蟑螂與蝸牛等生物。

受訪時，荷莉當著鏡頭讓智利狼蛛在她的手上爬。她透露7歲時收到的生日禮物是墨西哥 紅膝蜘蛛，另外一份生日禮物則是短尾蛛。她的父母很開明，共花500英鎊幫女兒蒐羅這些生物，全家只剩妹妹到現在還會怕，媽媽瑞秋則是一開始害怕，現在也習慣了，還會幫她餵蜘蛛與眾多動物，爸爸自己則養了一隻非洲橙巴布蜘蛛。

除了分享她為蜘蛛與各種動物布置住處與互動的心得，荷莉也強調自己養的動物都很可愛、蜘蛛很好玩，她就愛看狼蛛們走的模樣，每個周末都會花上3個小時餵牠們吃飯，往後想成為動物學家或動物管理員，也把知名主持人與自然歷史學家艾登堡爵士（Sir David Attenborough）當成榜樣。

媽媽瑞秋跟記者表示，她會在場監督荷莉把動物拿出籠子拍片，女兒對待牠們謹慎又負責，「我想動物們能感覺她的平靜與自信，並且因此放鬆，她就像怪醫杜立德一樣，熱愛所有的動物」。