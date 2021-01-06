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墨國建築工私會人妻 挖地道直通香閨

編譯周辰陽
一位墨西哥砌磚工人私通有夫之婦，修築一條偷情用的地道直通外遇對象的家。（取材自Ladbible.com）
一位墨西哥砌磚工人私通有夫之婦，修築一條偷情用的地道直通外遇對象的家。（取材自Ladbible.com）

墨西哥媒體報導，一位砌磚工人私通一位有夫之婦，甚至還「學以致用」，修築一條偷情用的地道。直到對方的丈夫一日提前下班，才意外撞破此事。

據指此事發生在美墨邊境的提華納（Tijuana）。建築工人阿伯托（Alberto）從自宅修築地下隧道，直通情人潘蜜拉（Pamela）的住處。潘蜜拉的先生荷黑（Jorge）從事保全業，雙方就趁著他上班不在的時候偷情，阿伯托再利用地道脫身，讓這樁婚外情一直沒有曝光。

直到有一天，荷黑比以往提早下班返家，當場抓到妻子紅杏出牆。他先俯身檢查床下，接著發現阿伯托躲在沙發後面，然後消失得無影無蹤，才發現沙發附近有個洞，進而沿著阿伯托挖的地道直衝他家。

眼見荷黑追到家裡，阿伯托懇求他離開，以免熟睡的潘蜜拉知道婚外情曝光。但荷黑把妻子叫醒，隨後就跟阿伯托大打出手。接獲報案趕來的警方則趕緊把阿伯托帶離現場，以防狀況惡化到無法收拾。

墨國媒體並未報導阿伯托挖出的地道有多長，但稱入口照片可見他的技藝似乎相當專業。報導另指墨西哥此前曾有一名男子挖隧道以監控前妻起居，最後卻因身體卡住而無法脫身達一天之久，最後勞動警消把人拖出來，並且送醫治療脫水。

墨西哥 美墨邊境

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