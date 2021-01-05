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世界最高齡上班女郎 90歲日本阿嬤不退休

綜合報導
日本現年90歲的大阪府豐中市上班族玉置泰子，日前獲金氏世界紀錄認證為「全世界最高齡辦公室主管」。（共同社）
日本現年90歲的大阪府豐中市上班族玉置泰子，日前獲金氏世界紀錄認證為「全世界最高齡辦公室主管」。（共同社）

日本現年90歲的大阪府豐中市上班族玉置泰子，日前獲金氏世界紀錄認證為「全世界最高齡辦公室主管」，玉置泰子已在目前服務公司工作了65年，目前不考慮退休

日本每日新聞報導，玉置泰子所服務的公司SUNCO INDUSTRIES CO.，位於代表關西的金屬及機械工具街上，是一間專門生產螺絲、員工432人的公司，她在這裡工作了65年。

玉置目前主要在公司負責會計與總務，是總務部課長。她工作的公司宗旨為「易於工作的公司」，積極推動育嬰休假及進用女性等制度。

玉置利用公司的延後退休制度等，跟其他社員一樣從上午9時工作到下午5時。

談到90歲還能維持健康的秘訣，玉置說，每天上午都會做瑜伽。

玉置1930年出生，二次大戰結束後畢業於舊大阪福島女子商業學校。她父親早逝，為了撫養生病虛弱的母親及3個弟弟妹妹，進入大阪市內一家公司工作。

玉置後來在友人介紹下，進入目前服務的公司，當年她25歲。回顧過往，她說，自己很喜歡數字，如果持續做有意義的工作，就不會覺得辛苦。

當年不到20人的公司，隨著日本經濟起飛成長到現在的規模，玉置說，「珍惜每一天持續累積，跟公司一起成長」。

玉置這輩子第一個工作場所，其實是太平洋戰爭中的軍需工廠，她回想那段時光說，「很辛苦，總是餓肚子」，正因為如此，等到後來進入現在這家公司後，深切地感受到和平有多重要。

她說，公司生產約130萬種螺絲，「在社會各個角落持續做出貢獻，目前不考慮退休」。

退休 日本

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