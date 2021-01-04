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「爸，是我！」失聯11年與兒重逢 他竟拔腿就跑

聯合新聞網
失聯11年的父子在聖誕夜團聚。（取材自liverpoolecho）
失聯11年的父子在聖誕夜團聚。（取材自liverpoolecho）

23歲英國男子凱利（Jason Kelly）在11年前父母婚姻破裂後，就再也沒看過父親大衛（David）。日前聖誕節前夕，英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）刊登了大衛的故事跟凱利唯一留存的大衛照片，有人看到報導因此認出大衛，並回報凱利大衛的所在地。

英國媒體《利物浦回聲報》報導，凱利在平安夜拜訪大衛傳聞中的家，一個70歲的女人應門表示大衛不在家。當凱利留下電話臨走前，大衛正好回來，凱利開始和大衛交談，但大衛實在太震驚以至於他拔腿就跑，凱利不得不在後面追趕他。

凱利說他當時大叫「爸，是我！」最終大衛認出兒子並詢問家人近況，還提起凱利的生日，但凱利透露大衛當時迴避他的目光，「因為他雙眼都充滿淚水」。

凱利表示現在試著與大衛建立新關係，但會盡力不讓大衛感覺太衝擊。凱利在和媽媽及手足度過聖誕節後，他帶一盤聖誕餐到了大衛家中，並送大衛一隻手機當作聖誕禮物，讓兩人能保持聯繫。

凱利提到67歲的大衛已經有資格領取老人年金，但他還未曾領取一毛錢，凱利希望幫大衛取得出生證明並開戶。

凱利原本擔心大衛不想見他，直言這次在聖誕節前成功找到父親，「真的是一個奇蹟。」

聖誕節 英國 手機

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