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法時尚大師皮爾卡登98歲逝世 將時裝秀帶入中國第一人

編譯中心／綜合29日電
法國時裝設計師皮爾卡登去世，享耆壽98歲。他的太空時代系列，至今仍然是經典。（美聯社）
法國時裝設計師皮爾卡登去世，享耆壽98歲。他的太空時代系列，至今仍然是經典。（美聯社）

德國之聲29日報導，法國時裝設計師皮爾卡登（Pierre Cardin）去世，享壽98歲。這位迷戀未來的時尚大師致力將「時裝平民化」，也被視為把歐美時裝產業帶往國際市場的先驅，成為首位在中國舉行發表會的法國時尚設計師。

皮爾卡登的家人29日發布他去世的消息，表示他在當天上午於巴黎近郊的一家美國醫院去世。

據衛星通訊社報導，皮爾卡登創立的同名品牌皮爾卡登（pierre cardin）今年才歡慶祝品牌成立70周年，皮爾卡登本人的紀錄片也甫於10月上映，在IMDb拿下8.2高分，設計師的傳奇生涯在2020年即將結束時落幕。

1922年，皮爾卡登出生於義大利威尼斯近郊，據聞他在童年時期，就喜歡替鄰居玩伴的洋娃娃設計服裝，20多歲便到巴黎發展。1945年參與電影「美女與野獸」的服裝設計，1950年就獨立開創服裝設計公司，發跡甚早，他的時尚帝國也觸及飾品、珠寶、香水、家具、戲劇服飾、餐具等領域，百年法國餐廳Maxim's de Paris也於1981年納入皮爾卡登集團旗下。

皮爾卡登曾因讓高級訂製服靠近平民，一句「我們所謂的『創意』，沒人穿又有何用」的「時裝平民化」言論觸怒巴黎設計師時裝公會，是首位為百貨公司製作成衣系列的頂級時裝設計師之一，還曾一度被法國時尚界排擠。

法國時裝設計師皮爾卡登（前右）去世，享耆壽98歲。他的太空時代系列，至今仍然是經...
法國時裝設計師皮爾卡登（前右）去世，享耆壽98歲。他的太空時代系列，至今仍然是經典。（美聯社）

但前衛的未來主義，也成了他為人津津樂道的偉業，包括泡泡裝（bubble dress）、1964年受美俄太空競賽啟發的「宇宙風格」（Cosmocorps）系列同心圓標靶圖樣「target dress」，以及1968年結合了乙烯基和金屬紡織品材料推出獨家「Cardin」面料，勇於嘗試的創新精神，為他帶來「20世紀的文藝復興者」頭銜。

皮爾卡登擁有全球事業帝國。他的服裝不僅在日本占有廣大市場，1978年他還衝破冷戰隔閡，與蘇聯簽訂製作合約；1979年他更成為首位在中國舉行發表會的法國時尚設計師。

皮爾卡登在1991年又成為首位在俄羅斯首都莫斯科紅場（Red Square）舉行發表會的時尚設計師，吸引20萬人到場觀賞。2011年更在天津「基輔」號航母上舉航時裝展。

紀錄片10月上映 曝光與影后一段情

紀錄片「皮爾卡登：迷戀未來的人（House of Cardin）」首度揭露他的時尚帝國與感情世界，包括他和影后珍妮摩露（Jeanne Moreau）的韻事以及和旗下設計師安德烈奧立佛（Andre Oliver）40年不離不棄的愛情，片長95分鐘的電影足以窺見設計大師的傳奇一生。

皮爾卡登2016年3月在俄羅斯莫斯科時裝週的作品。（美聯社）
皮爾卡登2016年3月在俄羅斯莫斯科時裝週的作品。（美聯社）

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