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最佳防疫距離！整座島僅1間小屋 網友瘋傳「屋主是碧玉」

編譯周辰陽／綜合報導
冰島南部離島艾禮萊島自1930年代後就荒廢至今，卻蓋著一棟小小的白色建築，在社群媒體與Reddit論壇引發熱議。（取材自Instagram）
冰島南部離島艾禮萊島自1930年代後就荒廢至今，卻蓋著一棟小小的白色建築，在社群媒體與Reddit論壇引發熱議。（取材自Instagram）

冰島南方有著一個偏遠離島，自1930年代後就荒廢至今，卻蓋著一棟小小的白色建築，在社群媒體與Reddit論壇引發熱議，被網友戲稱為「世界最寂寞小屋」，在要求保持安全距離的疫情期間，更是「最佳典範」。

這棟白色小屋座落於韋斯特曼納群島最東北的艾禮萊島，也是島上唯一一棟建築。從照片可見，白色小屋背靠山丘，周圍就是草坪與大海，遠眺十分醒目。

外界對白色小屋的神秘屋主與用途有著許多揣測，像古怪的億萬富翁為殭屍災變預做準備或狂熱宗教隱士靜修場所，甚至有人猜是歌手碧玉（Björk）的不動產，還說她跟政府正在協商，想把小島買下來。

有網友覺得此地是「夢幻地址」，還開玩笑稱可充分保持社交距離，但也有人不買單，直指沒有自來水、用電需靠發電機、沒有網路、可能也沒辦法用手機、買雜貨很麻煩。

其實，這座小屋的誕生是因為艾禮萊島上有海雀棲息，艾禮萊島狩獵協會就蓋出這一棟打獵小屋。一位網友在Reddit留言強調，艾禮萊島沒大家以為的那麼偏遠，雖然只開放給狩獵協會會員的小船停泊，渡輪一天還是會經過幾次；且景色迷人，有多家旅行社提供艾禮萊島的一日遊行程，可讓民眾健行與觀賞海雀。

冰島南部離島艾禮萊島空拍照，可見到網友戲稱為「世界最寂寞小屋」的白色建築。（取材...
冰島南部離島艾禮萊島空拍照，可見到網友戲稱為「世界最寂寞小屋」的白色建築。（取材自Instagram）

社群媒體 遊行 社交距離

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