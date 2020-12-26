我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

豪雨水位大漲！肯亞長頸鹿困湖中島 保育人士特製船搶救

編譯胡夢瑋
肯亞保育人士自製接駁船，救出困在湖中島上的長頸鹿。(路透)
肯亞保育人士自製接駁船，救出困在湖中島上的長頸鹿。(路透)

肯亞西部巴林哥湖（Boringo）近日因豪雨造成水位大幅上升，導致在湖中島上的長頸鹿受困。當地保育人士透過自製的接駁船進行長頸鹿救援，目前已救出兩隻長頸鹿並送往附近保育園區安置。

肯亞野生生物服務署（Kenya Wildlife Service）與即刻救援長頸鹿（Save Giraffes Now）和北部草原保護信託基金（Northern Rangelands Trust）合作，透過鋼做的接駁船已將兩隻長頸鹿救出，目前島上還有六隻長頸鹿等待救援。

保育人士透過接駁船將長頸鹿運送到約6.4公里外的新家—Ruko保育園區。Ruko保育園區的保育人士帕科（Mike Parkei）表示，「這些長頸鹿是我們土地的心臟。我知道我們必須團結起來，盡可能救牠們」。

即刻救援長頸鹿的會長歐康納（David O'Connor）表示，「我們迫切需要執行這項救援。隨著長頸鹿逐漸滅絕，任何我們能保護的動物都很重要」。

根據歐康納，被救援的長頸鹿屬羅氏長頸鹿（Rothschild），因盜獵和棲息地減少面臨瀕臨絕種危機，非洲僅剩約2000隻，800隻在肯亞。

長頸鹿不知道人們是前來搭救，保持警戒。(取材自臉書)
長頸鹿不知道人們是前來搭救，保持警戒。(取材自臉書)
位於肯亞西部的巴林哥湖最近因暴雨不斷，引致水位上漲，令附近的陸加羅島將近淹沒，當...
位於肯亞西部的巴林哥湖最近因暴雨不斷，引致水位上漲，令附近的陸加羅島將近淹沒，當中8隻瀕危的長頸鹿因此被困在島上，動保組織於是造船搭救。(取材自臉書)
島上現時仍有六頭長頸鹿，預計明年1月底前會完成拯救行動。(取材自臉書)
島上現時仍有六頭長頸鹿，預計明年1月底前會完成拯救行動。(取材自臉書)

上一則

新研究：澳洲袋鼠能有意識地和人溝通 用眼神求助

下一則

亞馬遜「烏龜海嘯」！逾9萬南美巨河龜幼仔同時孵化

延伸閱讀

暖！長頸鹿被豪雨困湖中島 保育人士自製接駁船救援

暖！長頸鹿被豪雨困湖中島 保育人士自製接駁船救援
慶祝瓜達盧佩聖母紀念日 聖縣籲「待在家裡拯救生命」

慶祝瓜達盧佩聖母紀念日 聖縣籲「待在家裡拯救生命」
鄭岱雲夫婦連4年捐款109分局

鄭岱雲夫婦連4年捐款109分局
持續20年 法拉盛公圖聖誕樹亮燈

持續20年 法拉盛公圖聖誕樹亮燈

熱門新聞

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49
英相強生19日召開臨時記者會，宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。(美聯社)

出現傳播更快變種病毒株 英相宣布倫敦警報升級

2020-12-19 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」