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新加坡「小販文化」、南韓「燃燈會」 列入世遺

編譯中心／綜合16日電
新加坡「小販中心」不僅是當地庶民美食中心，更是重要的文化記憶。圖為當地知名的忠忠小販中心（Chomp Chomp Food Centre）。（中央社）
新加坡「小販中心」不僅是當地庶民美食中心，更是重要的文化記憶。圖為當地知名的忠忠小販中心（Chomp Chomp Food Centre）。（中央社）

新加坡「小販文化」和南韓佛誕節慶典「燃燈會」被列入聯合國教科文組織「非物質文化遺產代表名錄」。

新加坡聯合早報16日報導，新加坡小販文化終於申遺成功，成為星國首個列入「非物質文化遺產代表名錄」中的項目。這也是星國繼植物園2015年成功列入聯合國教科文組織（UNESCO）的世界文化遺產名錄後，第二次申遺成功。

聯合國教科文組織保護的非物質文化遺產政府間委員會（IGC）16日召開第15屆會議。評估團認為，新加坡小販文化符合申遺5大條件，包括小販文化是新加坡人生活的一部分，在其城市化發展過程中，為不同世代的新加坡民眾提供身分認同感及延續性；小販文化具有多元文化特性，有助促進對不同宗教、文化的了解等等。

小販中心（或稱熟食中心）不僅是新加坡庶民美食中心，更是重要的文化記憶。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱為Hawker Centre或Food Centre。

南韓2013年提交入遺申請，委員會評價稱，「燃燈會」文化傳統代代相傳並與時俱進，展現出以包容性超越國籍、種族、宗教、殘疾界限的文化多元性，並在困難時期為團結社會、攻克難關發揮重要作用。

燃燈會是為慶祝農曆4月8日釋迦牟尼誕生日而舉行的佛教活動，現在已發展為每人都能參與的代表性春季慶典，燈會期間會用竹子、韓紙等材料製作綵燈裝飾寺廟和街道，並舉辦遊行活動。

南韓佛誕節慶典「燃燈會」被列入聯合國教科文組織「非物質文化遺產代表名錄」。(歐新...
南韓佛誕節慶典「燃燈會」被列入聯合國教科文組織「非物質文化遺產代表名錄」。(歐新社)

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