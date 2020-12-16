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印度農夫3美元租地 挖出14.98克拉鑽石成富翁

綜合報導
印度一名農夫雅達夫以2.7美元的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出價值8萬元的鑽石。圖為示意圖。（Ingimage）
印度一名農夫雅達夫以2.7美元的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出價值8萬元的鑽石。圖為示意圖。（Ingimage）

印度一名農夫雅達夫（Lakhan Yadav）日前以200盧比（約2.7美元）的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出「祕寶」，只見一顆與眾不同的石頭在閃耀著光芒，雅達夫趕緊拿其去鑑定，才發現是顆價值606萬盧比（約8.1萬美元）的鑽石。

據印度時報報導，45歲的雅達夫被強迫撤離原先居住的村莊，也因此得到了一筆政府給予的補償金。雅達夫移居到新的村落後，便以200盧比的價格在當地租用了一塊約莫2公頃的土地，再用其餘的補償金買了兩頭水牛，打算在當地開墾耕作，藉此做為家中的經濟來源。

一天，雅達夫在耕田時意外發現了一顆「非比尋常」的石頭，他將石頭拿起並擦拭其上面的灰塵，雅達夫尋找當地的專家鑑定，發現自己挖出了一顆14.98克拉的鑽石，他也立刻將其賣出，直接賺進606萬盧比，身價一夕水漲船高，成為當地的大富翁。

「它改變了我的人生」，雅達夫表示自己永遠不會忘記這驚喜的過程，而他在受訪時也提到，因為自己沒有好好接受教育，所以他打算將這筆巨款存入銀行，做為未來4個孩子的教育基金，確保他們都能受到良好的教育。雅達夫也提到，自己不會因此放棄耕作，他會繼續努力工作，更期許未來能再幸運的挖到另一顆鑽石。

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