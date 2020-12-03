我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

幼鯊擱淺困石縫 澳洲11歲女童徒手救援

綜合報導
雷婭當日在岸邊發現擱淺的小鯊魚，雷婭上前俯身捉住鯊魚。（路透 )
雷婭當日在岸邊發現擱淺的小鯊魚，雷婭上前俯身捉住鯊魚。（路透 )

澳洲一名11歲女孩雷婭（Billie Rea）日前與家人到金斯頓海灘遊玩，在岸邊發現一隻擱淺的小沙魚被困在岩石隙縫中，她大膽地徒手把小沙魚抱起放回大海。這段視頻被放到網上，不少網友大讚雷婭「既勇敢又有愛心」。

來源：YouTube

香港01報導，視頻顯示，雷婭在退潮的沙灘發現擱淺的小沙魚，隨即高聲對媽媽說「我見到一條沙魚」，並上前徒手將沙魚抱離困境，再小心翼翼跨過布滿青苔的岩石，慢慢將之放回大海；期間媽媽在旁叮囑雷婭小心滑倒，「這些岩石又濕又滑，一定要小心。」

雷婭所救的是一條「頭絨毛鯊」（Draughtsboard shark），媽媽表示，雷婭對需要幫忙的小動物有一種天生觸覺，「我很熟悉這種沙魚，知道不會傷害她，因此我很放心。你看到她在影片中是多麼冷靜，相信那條沙魚在她身邊同樣感到很安全」，「她雖然只有11歲，但已是一名出色的野生動物保育員，這歸功於學校老師的教導」。

雷婭的愛心獲得網友的讚美，有人說，「看到她抱小沙魚入懷的姿勢，可謂充滿愛心」、「這證明她有照顧野生動物的能力，希望她日後可以朝這方向發展」、「對沙魚來說，這個簡單的舉動救了牠一命」。

雷婭當日在岸邊發現擱淺的小鯊魚，雷婭上前俯身捉住鯊魚，再小心翼翼跨過布滿青苔的岩...
雷婭當日在岸邊發現擱淺的小鯊魚，雷婭上前俯身捉住鯊魚，再小心翼翼跨過布滿青苔的岩石（圖），慢慢將之放回大海。（路透）
雷婭當日在岸邊發現擱淺的小鯊魚，雷婭上前俯身捉住鯊魚，再小心翼翼跨過布滿青苔的岩...
雷婭當日在岸邊發現擱淺的小鯊魚，雷婭上前俯身捉住鯊魚，再小心翼翼跨過布滿青苔的岩石，慢慢將之放回大海。（路透）

澳洲 香港

上一則

紐時：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗 

下一則

英歐貿談關鍵階段…談判代表巴尼耶：未來36小時很重要

延伸閱讀

德國確診突破百萬！退役機場變疫苗接種中心

德國確診突破百萬！退役機場變疫苗接種中心
制裁再升級…中祭重稅 澳洲葡萄酒「毀滅性打擊」

制裁再升級…中祭重稅 澳洲葡萄酒「毀滅性打擊」
53運煤船卡中國港口 澳總理軟化「想和諧相處」 北京加碼制裁

53運煤船卡中國港口 澳總理軟化「想和諧相處」 北京加碼制裁
前夫潑汽油燒死3名稚子 澳洲女97%燒傷 撐到做完筆錄才斷氣

前夫潑汽油燒死3名稚子 澳洲女97%燒傷 撐到做完筆錄才斷氣

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
梅根與兒子亞契今年要在美國度過感恩節。圖／路透資料照片

哈利、梅根讓兒子亞契見女王曾祖母 卻拒絕伯父與嬸嬸

2020-11-27 13:17
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
圖為伊朗一名重要的核子科學家今天在德黑蘭外郊的阿布薩市遭到攻擊而身亡。美聯社

伊朗重要核子科學家遭刺殺身亡 控以色列幕後策畫

2020-11-27 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報