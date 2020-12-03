幼鯊擱淺困石縫 澳洲11歲女童徒手救援

雷婭當日在岸邊發現擱淺的小鯊魚，雷婭上前俯身捉住鯊魚。（路透 )

澳洲 一名11歲女孩雷婭（Billie Rea）日前與家人到金斯頓海灘遊玩，在岸邊發現一隻擱淺的小沙魚被困在岩石隙縫中，她大膽地徒手把小沙魚抱起放回大海。這段視頻被放到網上，不少網友大讚雷婭「既勇敢又有愛心」。

來源：YouTube

香港 01報導，視頻顯示，雷婭在退潮的沙灘發現擱淺的小沙魚，隨即高聲對媽媽說「我見到一條沙魚」，並上前徒手將沙魚抱離困境，再小心翼翼跨過布滿青苔的岩石，慢慢將之放回大海；期間媽媽在旁叮囑雷婭小心滑倒，「這些岩石又濕又滑，一定要小心。」

雷婭所救的是一條「頭絨毛鯊」（Draughtsboard shark），媽媽表示，雷婭對需要幫忙的小動物有一種天生觸覺，「我很熟悉這種沙魚，知道不會傷害她，因此我很放心。你看到她在影片中是多麼冷靜，相信那條沙魚在她身邊同樣感到很安全」，「她雖然只有11歲，但已是一名出色的野生動物保育員，這歸功於學校老師的教導」。

雷婭的愛心獲得網友的讚美，有人說，「看到她抱小沙魚入懷的姿勢，可謂充滿愛心」、「這證明她有照顧野生動物的能力，希望她日後可以朝這方向發展」、「對沙魚來說，這個簡單的舉動救了牠一命」。