曾與A380客機並肩飛行…法國「噴射人」意外謝幕

法國「噴射人」李佛特（左）與他的師父羅西，2015年穿上飛行翼背包，和阿聯航空的A380雙層巨型客機並肩飛行。（美聯社）

2020杜拜世界博覽會因新冠肺炎疫情 順延到2021年10月才會登場，日前早上卻傳出一樁憾事。一位正為人類飛行表演做準備的「噴射人」在訓練途中不幸於沙漠身亡。

每日郵報報導，這位身亡的「噴射人」是來自法國安錫（Annecy）的李佛特（Vincent Reffet），雙親都是跳傘好手。他曾挑戰自主人類飛行（autonomous human flight）極限，2014年從世界最高的哈里發塔進行低空跳傘（BASE jumping），獲得金氏世界紀錄認證。

法國極限運動好手李佛特2013年從馬來西亞吉隆坡的吉隆坡塔一躍而下。（美聯社）

報導指李佛特以跳傘好手身分贏得多面金牌，也是紅牛贊助的極限運動選手，現在是瑞士冒險家羅西（Yves Rossy）創辦、杜拜王儲贊助的「杜拜噴射人」（Jetman Dubai）團隊一員。

李佛特與羅西2015年穿上飛行翼背包，和阿聯航空的A380雙層巨型客機並肩飛行，同時表演各項特技，隨後和另外一位好手富根（Fred Fugen）組隊，準備參加杜拜世博名為「任務：人類飛行」（Mission Human Flight）的無助力人類飛行（unassisted human flight）表演，不料在訓練中身亡。

據報當地警方一開始並不清楚李佛特身亡，阿聯民航主管機關並未答覆記者查詢。「杜拜噴射人」讚揚他是一位充滿天份的運動員，廣受團隊愛戴與尊敬，同時向家屬與前同事們致哀。他們並未交代李佛特的詳細死因，僅表示正和所有有關單位密切合作。