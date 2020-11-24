飛來橫財！45億年隕石砸進屋…他一夜致富

現年33歲的製棺師胡塔加隆今年八月在家中開工時，一塊隕石突然從天而降砸穿屋頂，他之後將這顆隕石以140萬英鎊的價格出售，等同他工作30年的收入。（取材自太陽報）

印尼 蘇門答臘（Sumatra）一名製棺工匠在家中開工時，一塊隕石突然從天而降砸穿他家的屋頂。美國 有專家知悉後，以185萬美元跟他收購隕石，等同這名工匠30年的工作收入，讓他一夜致富。

現年33歲的製棺師胡塔加隆（Josua Hutagalung）8月在家門口、靠近街上的地方製作棺材時，突然聽見巨響而且整座房屋都在震動。他趕緊入內查看，才發現隕石從天而降，胡塔加隆表示：「它（隕石）實在太燙了，無法直接撿起來，所以我妻子用鋤頭把它挖出來，帶進屋裡」。

這塊重達2.1公斤的隕石把屋頂砸出一個大洞，撞出一個深15公分的地面坑洞。（取材自臉書）

這塊重達2.1公斤的隕石把屋頂砸出一個大洞，撞出一個深15公分的地面坑洞。專家指出，這是「CM型碳質球粒隕石1或2型」（CM1/2 carbonaceous Chondrite），擁有45億年的歷史，含有獨特胺基酸和原始元素，可能是構成生命起源要素，極為罕見。

胡塔加隆把隕石賣給專家科林斯（Jared Collins）後，承諾將在村裡建造一座新教堂回饋鄉民，育有三名兒子的他認為這是一個幸運象徵，希望藉此再生一個女兒。

科林斯表示自己得知此事後，立刻帶上足夠的錢從峇厘島出發去購買隕石，並稱「胡塔加隆是很精明的談判者」，坦言自己掙扎許久才決定不把隕石納為私人收藏，而是與美國科學家和收藏家合作研究。

胡塔加隆（圖左）將隕石賣給專家科林斯（圖右）後，承諾將在村裡建造一座新教堂回饋鄉民，育有三名兒子的他認為這是一個幸運象徵，希望藉此再生一個女兒。（取材自太陽報）

根據美國德州 月球與行星研究所（Lunar and Planetary Institute），科林斯把隕石運回美國後，轉賣給印地安那州的醫師兼收藏家皮亞特克（Jay Piatek），並儲放在亞利桑那州大學（ASU）隕石研究中心。

印尼國家航空航天研究所（Lapan）所長賈馬魯丁（Thomas Djamaluddin）指出，隕石落在人類居住地區是很罕見的現象，大多數隕石都會落在無人跡的地方，如海洋、森林或沙漠。