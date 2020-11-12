我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

世上僅不到10隻 攝影師拍下罕見「黑老虎」

編譯張君堯
黑老虎實際上是患有假性黑化症的孟加拉虎，又稱「憂鬱老虎」，由於近親繁殖導致的基因缺陷，這種老虎的黑色條紋相當粗，彼此之間幾乎沒有空隙，以至於蓋過橘色毛皮。（Soumen Bajpayee）
黑老虎實際上是患有假性黑化症的孟加拉虎，又稱「憂鬱老虎」，由於近親繁殖導致的基因缺陷，這種老虎的黑色條紋相當粗，彼此之間幾乎沒有空隙，以至於蓋過橘色毛皮。（Soumen Bajpayee）

一名熱愛動物的攝影師近日在印度奧里薩邦（Odisha）東部地區，幸運拍到一隻極為罕見的「黑色老虎」。專家表示，這種老虎在世上僅存不到10隻。

現年27歲的業餘攝影師巴帕耶（Soumen Bajpayee）原先是去看猴子和鳥類，沒想到遇見如此罕見的老虎。他形容當時黑老虎突然從樹林中出現，停留幾秒鐘就走了。剛開始他根本不知道看到的是什麼，只覺得牠和別的老虎不一樣。

黑老虎實際上是患有假性黑化症（pseudo-melanism）的孟加拉虎，又稱「憂鬱老虎」。由於近親繁殖導致的基因缺陷，這種老虎的黑色條紋相當粗，彼此之間幾乎沒有空隙，以至於蓋過橘色毛皮。印度野生動物研究所的專家潘達夫（Bivash Pandav）博士表示，這樣的基因組成在世界上是獨一無二的。

黑老虎的體形比一般老虎嬌小，於1990年在印度首次被發現，至今專家稱印度僅剩7到8隻黑老虎，大多數僅存的都可以在奧里薩邦的辛普利帕爾老虎保護區（Simplipal Tiger Reserve）找到，該保護區於2007年首次出現黑老虎。

印度境內老虎的數量占全世界的70％。據《2018年老虎普查報告》（2018 Tiger Census Report）指出，近年黑老虎的數量急劇下降。

野生動物專家強調，盜獵者為了獲得黑老虎的骨頭、爪子、外皮和鬍鬚，已經對其族群造成莫大的傷害。但是奧里薩邦的森林部門反駁，認為問題並非盜獵而是人口增加，指出高度城市化正壓縮老虎生存和繁殖的空間。

一名熱愛動物的攝影師近日在印度奧里薩邦東部地區，幸運地拍到一隻極為罕見的「黑色老...
一名熱愛動物的攝影師近日在印度奧里薩邦東部地區，幸運地拍到一隻極為罕見的「黑色老虎」，專家表示這種老虎在世上僅存不到10隻。（Soumen Bajpayee）

印度 攝影

上一則

亞太15國完成8年血淚談判 周日簽署RCEP貿易協定

下一則

差點遭拔讓位中資公路 肯亞總統頒令護百年神樹

延伸閱讀

亞股預期本益比下滑 分析師看好台股投資機會

亞股預期本益比下滑 分析師看好台股投資機會
旅館床單當婚紗 印度新人遭酸像「保險套廣告」

旅館床單當婚紗 印度新人遭酸像「保險套廣告」
1航班載26名感染者 中國對印度暫時關閉邊境

1航班載26名感染者 中國對印度暫時關閉邊境
全世界僅存不到10隻！攝影師拍下罕見「黑色老虎」

全世界僅存不到10隻！攝影師拍下罕見「黑色老虎」

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席