印度傳奇 1歲半「救命寶寶」 捐骨髓救哥哥

18個月大的印度女嬰卡芙雅•索蘭吉，今年3月骨髓移植給罹患地中海貧血症的7歲哥哥，成為印度首例救命寶寶。（取材自BBC網頁bbc.com）

今年3月一名18個月大的印度 女嬰，骨髓移植給罹患地中海貧血症的7歲哥哥，成為印度首例救命寶寶。最近這名救命寶寶的故事，成為舉國關注焦點，也引發各方倫理論戰。

英國 廣播公司報導，卡芙雅•索蘭吉2018年10月出生。今年3月，在卡芙雅18個月大的時候，醫生抽出她的骨髓，移植到7歲哥哥阿比吉身上。

阿比吉的父親索蘭吉表示：「阿比吉罹患重度地中海型貧血，每隔20至22天，就需要輸血350至-400毫升。不到6歲，就已經輸血80次。」

索蘭吉閱讀醫學文獻，研究可能的治療方式，並向醫學專家請益。他在獲知骨髓移植可以治癒兒子時，探索各種可能性。不過，家人的骨髓和他的配對都不成功。

索蘭吉在2017年看到一篇文章，裡面提到量身訂做嬰兒，專門用來捐贈器官、細胞或骨髓給哥哥或姊姊的救命寶寶。索蘭吉說，非親屬的捐贈者骨髓移植成功機率頂多三成，他們別無選擇，只好求助於救命寶寶。

索蘭吉找到印度知名生殖專家班克醫生，班克醫生花了六個多月的時間，製造胚胎，進行篩撿，並和阿比吉配對， 找到完美配對後，才植入母體。

班克醫生說：「卡芙雅出生後，我們必須等她體重達到10到12公斤。」索蘭吉表示：「阿比吉接受移植已經7個月了，現在已不需要輸血。最近抽血檢查，血紅素濃度超過11。醫生說，他已痊癒了。」阿比吉和卡芙雅兩人都很健康。