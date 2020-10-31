選舉被找來充人頭 俄國清潔婦竟當上鎮長

瑪莉娜在她的鎮長辦公室裡。(取材自臉書)

俄國 一個小鎮鎮長為了連任，找來無權無勢的清潔工當他的競選對手，本以為會輕鬆獲勝，沒想到清潔工拿下超過六成的選票擊敗原鎮長，以黑馬之姿當選新鎮長。

BBC報導，俄國小鎮波瓦利希諾（Povalikhino）9月舉行鎮長選舉，現任鎮長58歲的洛克特夫想尋求連任，當地規定候選人至少要兩人以上，但沒有其他人願意競選，他因此找來打掃行政中心的清潔工瑪莉娜充當人頭，要她參選，確保自己能順利連任。

沒想到瑪莉娜在選舉中拿下近62％的選票，而洛克特夫僅得到34％。洛克特夫對於敗選非常意外，他強調任內非常稱職，但顯然人民想要改變。他說自己不沮喪，既然民眾選擇了瑪莉娜，就讓她好好做。

瑪莉娜對於自己的勝選也大感吃驚，聲稱什麼都沒做，沒有宣傳活動也沒傳單，沒想到會有人投票 給她，並表明自己是「假的」候選人，完全沒做好上任的準備。

當地人指出，該小鎮人口只有200多人，每個人都熟悉彼此，而鎮長特克洛夫不關心鎮上事務，沒有履行義務，但大家都認識瑪莉娜，投給她相信她能做得很好，而且村裡的人都會一起幫忙。

瑪莉娜原先很糾結是否擔任鎮長，如果她拒絕，就必須負擔選舉的全部費用，所以傾向接下該職務。她的發言人表示，瑪莉娜以前在這個機構打掃，所有的運作都看在眼裡，不擔心她缺乏從政經驗。