我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

選舉被找來充人頭 俄國清潔婦竟當上鎮長

聯合新聞網 
瑪莉娜在她的鎮長辦公室裡。(取材自臉書)
瑪莉娜在她的鎮長辦公室裡。(取材自臉書)

俄國一個小鎮鎮長為了連任，找來無權無勢的清潔工當他的競選對手，本以為會輕鬆獲勝，沒想到清潔工拿下超過六成的選票擊敗原鎮長，以黑馬之姿當選新鎮長。

BBC報導，俄國小鎮波瓦利希諾（Povalikhino）9月舉行鎮長選舉，現任鎮長58歲的洛克特夫想尋求連任，當地規定候選人至少要兩人以上，但沒有其他人願意競選，他因此找來打掃行政中心的清潔工瑪莉娜充當人頭，要她參選，確保自己能順利連任。

沒想到瑪莉娜在選舉中拿下近62％的選票，而洛克特夫僅得到34％。洛克特夫對於敗選非常意外，他強調任內非常稱職，但顯然人民想要改變。他說自己不沮喪，既然民眾選擇了瑪莉娜，就讓她好好做。

瑪莉娜對於自己的勝選也大感吃驚，聲稱什麼都沒做，沒有宣傳活動也沒傳單，沒想到會有人投票給她，並表明自己是「假的」候選人，完全沒做好上任的準備。

當地人指出，該小鎮人口只有200多人，每個人都熟悉彼此，而鎮長特克洛夫不關心鎮上事務，沒有履行義務，但大家都認識瑪莉娜，投給她相信她能做得很好，而且村裡的人都會一起幫忙。

瑪莉娜原先很糾結是否擔任鎮長，如果她拒絕，就必須負擔選舉的全部費用，所以傾向接下該職務。她的發言人表示，瑪莉娜以前在這個機構打掃，所有的運作都看在眼裡，不擔心她缺乏從政經驗。

瑪莉娜坐在她的鎮長辦公室裡。(取材自RFE / RL)
瑪莉娜坐在她的鎮長辦公室裡。(取材自RFE / RL)

俄國 投票

上一則

土耳其直播主遇強震 變臉急逃命 鏡頭拍下天搖地動

延伸閱讀

2020美國總統大選 本土假訊息超越俄羅斯干預

2020美國總統大選 本土假訊息超越俄羅斯干預
脫北者申請俄國難民 近9年207名僅1人獲准

脫北者申請俄國難民 近9年207名僅1人獲准
流亡7年 史諾登獲俄國永久居留權

流亡7年 史諾登獲俄國永久居留權
接受多年庇護 史諾登獲俄羅斯授永久居留權

接受多年庇護 史諾登獲俄羅斯授永久居留權

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損