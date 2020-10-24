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天生無腿堅持「走」紅毯 菲國新娘感動眾人

編譯張君堯
天生沒有雙腿的蘿西一直都希望體驗「走紅毯」的感覺。婚禮當天，她捨棄輪椅並穿著訂製禮服、手捧鮮花，用臀部和右手撐地、緩緩走向新郎。（路透）
天生沒有雙腿的蘿西一直都希望體驗「走紅毯」的感覺。婚禮當天，她捨棄輪椅並穿著訂製禮服、手捧鮮花，用臀部和右手撐地、緩緩走向新郎。（路透）

在自己婚禮上走紅毯是每個女孩的夢想。菲律賓一名天生無腿的新娘和男友交往三年，最近兩人決定步入禮堂，這位無腿新娘決定不靠輪椅，憑自己力量「走」紅毯，場面令人動容。

來自菲律賓宿霧的蘿西（Rosie Babor）本來在婚禮上要坐輪椅，但後來改變主意。她表示自己一直都希望像其他女孩一樣，體驗走紅毯的感覺。婚禮當天，蘿西穿著方便她行走的特製禮服，左手拿著新娘捧花，用臀部和右手撐地、緩緩「走」向在台上等待她的新郎馬力歐（Mario Perez）。

影音來源：聯合新聞網

由於新冠肺炎疫情，蘿西居住的地區仍處於隔離檢疫狀態，這意味著她能邀請的賓客相當有限，但家人和好友皆出席見證兩人完婚的時刻。蘿西表示：「我希望婚禮的一切都很完美，所以我知道我必須要『走』紅毯，克服困難的過程讓這天變得更特別。」

這對新婚夫妻的朋友亞玟（Arvin Sumagang）表示，大家都很高興兩人終於建立家庭，蘿西實現了「每個女孩的夢想」。亞玟說：「我們為婚禮終於順利舉行感到高興，他們因為疫情不得不取消幾個計畫。他們的故事鼓舞人心，我很高興他們彼此能夠相遇。」

蘿西（左下）和馬力歐（右下）交往三年後步入禮堂，兩人終於結為夫妻。（取材自臉書）
蘿西（左下）和馬力歐（右下）交往三年後步入禮堂，兩人終於結為夫妻。（取材自臉書）

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