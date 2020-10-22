看起來像爛葉 竟是純度95%黃金！他挖到寶現賺2萬

澳洲一名探礦發燒友發現一塊純度高達95%的罕見黃金。 (取材自臉書)

不少探礦者愛拿金屬探測器碰運氣！日前澳洲 一個探礦發燒友在當地一個舊金礦區發現一塊罕見黃金，純度高達95%，專家指此純度和大小相當罕見，價值逾3萬澳元（約2.1萬美元 ），搞得網友說想加入探礦行列。

香港 01報導，澳洲一個探礦者運氣大爆發，於珀斯東北部的礦業城市卡爾古利（Kalgoorlie）發現一塊完整又罕見的黃金，重約10盎司（280克），看起來像一片爛葉，也沒有金光閃閃的效果。

專家指這金塊的純度高達95%，估值逾2.6萬澳元，但市面很難找到有這種大小而且純度高的原礦，收藏家會願意付更高價格，可能逾3萬澳元。一家專門售賣探礦器材的店舖「The Prospectors Patch」上傳照片，笑言發現金塊的探礦者其工作成果不錯。

網友表示那名探礦者運氣很好，「我也想去」、「要拿金屬探測器露營」，但有人笑指這塊東西一看以為是大麻花蕾。不過也有人疑問到底那探礦者花了多少天才找到這種罕見的金，有較資深的探礦愛好者提醒，這種運氣不是天天有，千萬別胡亂「入坑」。

卡爾古利是19世紀以來的澳洲重要金礦場，雖然大型採礦活動不復存在，但仍被澳洲人視作金礦區，許多經驗豐富的探礦者相信該區仍有大量黃金。