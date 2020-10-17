在祕魯等了7個月 馬丘比丘特別為「他」開放
日本一名遊客因新冠疫情受困秘魯，等了快七個月，秘魯特別為他開放古印加帝國遺跡馬丘比丘（Machu Picchu）。
在 Instagram 查看這則貼文
マチュピチュキタァァァァァァァァァァァァァァァァァァ‼️‼️‼️ この前の新聞見てくれて 「頑張って」「応援してる」 「なんでも頼って」 「マチュピチュの俺の家タダで使ってええよ」 「マチュピチュ開いたらタダでガイドしたる」 「マチュピチュ村の村長に行ける様に言っとくわ」 ペルーの人達、ペルーに住んでる日本の人達から沢山メッセージもらいました😂 もう行けへんやろなと思ってたけど、皆さんが村長、政府に頼んでくれて 超特別に行かせてもらった👏🏽笑 ペルーの人達みんな優しすぎるぅ〜くぅ〜 本当にありがとうございます！！ 村長と一緒にマチュピチュいった人今までおらんやろ笑 閉鎖後、1番最初にマチュピチュ行った地球人は俺だぁぁぁぁぁ🔥🔥🔥 #世界一周 #バックパッカー #27ヵ国目 #ペルー #マチュピチュ #貸し切り #村長のガイド付き #村長ごっつ男前 #トムクルーズ似なんよ #ミッションインポッシブルなんよ #peru #machupicchu #lastsamurai
路透報導，秘魯文化部長內拉（Alejandro Neyra）表示，日本遊客片山（Jesse Katayama）自3月中以來就一直困在馬丘比丘附近的山城熱水鎮（Aguas Calientes），他的申請獲得特准，得以進入馬丘比丘。
內拉在視訊記者會上說：「他懷著入區的夢想來到秘魯。這位日本公民已與我們園區負責人一同進入，他完成夢想後就能回到他的國家。」
片山在本月10日進入這座500多年前建造的印加古城遺址，成為7個月來第一位訪客，得以參觀這個被列為世界遺產的地區。他原本計畫3月只在秘魯待幾天，目的是參觀馬丘比丘，未料受疫情影響不得進入，只能望門票興嘆。
片山如今夢想成真，他在馬丘比丘上拍攝的影片中說：「真是太驚人了！謝謝你們！」
內拉表示，馬丘比丘的石造遺址將在11月重新對國內外遊客開放，但沒有說明日期。屆時每天將只開放675人參觀，約為平時人數的3成。
內拉說：「我們仍處在疫情中。一切將遵循所有必要照料措施。」
上一則
澳航航班「哪都不去」 機票開賣10分鐘售罄
下一則
FB留言