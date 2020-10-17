澳航航班「哪都不去」 機票開賣10分鐘售罄

澳洲國家航空公司「Qantas」推出了長達七小時、但只在空中盤旋，之後原點落地的「哪裡都不去」航班，出乎意外，推出後在短短十分鐘之內，機位就全數銷售一空。（路透）

全球航空業受新冠肺炎影響，業績持續不見起色，澳洲 國家航空公司「Qantas」推出了長達七小時、但只在空中盤旋，之後原點落地的「哪裡都不去」航班，出乎意料，推出後在短短10分鐘內，機位就全數銷售一空。

來源：聯合影音網

「哪裡都不去」班機於10月10日從澳洲雪梨起飛，旅程經過昆士蘭州、黃金海岸、新南威爾士州，以及澳洲的內陸心臟地帶，將飛越雪梨、大堡礁，機上還有明星驚喜現身，滿足乘客不能出國卻又想搭飛機的願望。

根據座位艙等級不同，「哪裡都不去」航班的票價落在787澳元到3787澳元之間（約573.7到2760.5美元 之間）。澳洲航空公司執行長喬伊斯（Alan Joyce）在聲明中表示：「這可能是澳洲航空歷史上銷售最快的航班。」

在目前的狀況下，人們顯然會錯過旅行和飛行體驗，如果市場有需求，澳洲航空會在等待旅遊禁令開放的同時，考慮推出更多「偽出國」行程，讓旅客擁有風景優美的飛行旅程。

除了澳航以外，不久前台灣 的長榮航空也曾推出這種航班，讓乘客在台灣上空盤旋。日本全日空航空也有類似的短程飛行，目的是要乘客體驗夏威夷度假風格的旅程。