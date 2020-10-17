我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

澳航航班「哪都不去」 機票開賣10分鐘售罄

編譯張君堯
澳洲國家航空公司「Qantas」推出了長達七小時、但只在空中盤旋，之後原點落地的「哪裡都不去」航班，出乎意外，推出後在短短十分鐘之內，機位就全數銷售一空。（路透）
澳洲國家航空公司「Qantas」推出了長達七小時、但只在空中盤旋，之後原點落地的「哪裡都不去」航班，出乎意外，推出後在短短十分鐘之內，機位就全數銷售一空。（路透）

全球航空業受新冠肺炎影響，業績持續不見起色，澳洲國家航空公司「Qantas」推出了長達七小時、但只在空中盤旋，之後原點落地的「哪裡都不去」航班，出乎意料，推出後在短短10分鐘內，機位就全數銷售一空。

來源：聯合影音網

「哪裡都不去」班機於10月10日從澳洲雪梨起飛，旅程經過昆士蘭州、黃金海岸、新南威爾士州，以及澳洲的內陸心臟地帶，將飛越雪梨、大堡礁，機上還有明星驚喜現身，滿足乘客不能出國卻又想搭飛機的願望。

根據座位艙等級不同，「哪裡都不去」航班的票價落在787澳元到3787澳元之間（約573.7到2760.5美元之間）。澳洲航空公司執行長喬伊斯（Alan Joyce）在聲明中表示：「這可能是澳洲航空歷史上銷售最快的航班。」

在目前的狀況下，人們顯然會錯過旅行和飛行體驗，如果市場有需求，澳洲航空會在等待旅遊禁令開放的同時，考慮推出更多「偽出國」行程，讓旅客擁有風景優美的飛行旅程。

除了澳航以外，不久前台灣的長榮航空也曾推出這種航班，讓乘客在台灣上空盤旋。日本全日空航空也有類似的短程飛行，目的是要乘客體驗夏威夷度假風格的旅程。

「哪裡都不去」班機10月10日從澳洲雪梨起飛，旅程經過昆士蘭州、黃金海岸、新南威...
「哪裡都不去」班機10月10日從澳洲雪梨起飛，旅程經過昆士蘭州、黃金海岸、新南威爾士州，及澳洲內陸地帶，將飛越雪梨、大堡礁，滿足乘客不能出國卻又想搭飛機的願望。（路透）

澳洲 台灣 美元

上一則

反對港區國安法！芬蘭總統：中止與香港引渡協議

下一則

在祕魯等了7個月 馬丘比丘特別為「他」開放

延伸閱讀

澳洲女州長爆私情！ 涉中資貪腐的同僚 兩人交往5年

澳洲女州長爆私情！ 涉中資貪腐的同僚 兩人交往5年
好想出國！澳航推「哪裡都不去」機票搶商機

好想出國！澳航推「哪裡都不去」機票搶商機
勤洗手清潔！研究：新冠病毒可在手機螢幕上存活28天

勤洗手清潔！研究：新冠病毒可在手機螢幕上存活28天
澳洲農場打工採果中暑奪命 仲介被罰4.6萬美元免坐牢

澳洲農場打工採果中暑奪命 仲介被罰4.6萬美元免坐牢

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療，一名中國女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就尿失禁了。圖／讀者提供

妹子魚療「爽到失禁」 竟害整池魚死光光

2020-10-10 08:30
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
在北韓閱兵儀式上出現的這款飛彈疑似新款洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓破天荒凌晨閱兵 葫蘆裡賣什麼藥？

2020-10-10 12:24
梅根與哈利何時返英，歐美媒體都在注意。圖／路透資料照片

威廉王子為了阻擋梅根嫁進皇室 竟曾使出這招！

2020-10-10 11:43
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民