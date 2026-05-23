英電台誤報「查理國王逝世」疑長達4小時 官方急撤回道歉

「卡羅琳電台」錯誤宣布英王查理三世（左）去世。(路透) 通訊社

英國知名廣播媒體「卡羅琳電台」（Radio Caroline）日前因主要工作室發生技術重大故障，意外觸發了全英媒體預備的「君主逝世」緊急播報程序，導致周二下午錯誤宣布英王查理三世（King Charles III）去世。該電台經理彼得·摩爾（Peter Moore）已於社群平台Facebook發表聲明，坦承此項嚴重失誤，並向英國王室及全體聽眾致以最深切的歉意。

根據「衛報」報導，電台經理彼得·摩爾在聲明中解釋，事件發生於英國時間5月19日下午，位於埃塞克斯郡（Essex）的主工作室因電腦系統故障，導致所有英國廣播電台皆建檔備用的「君主逝世」應變程序意外啟動。

摩爾表示：「按照相關規定，卡羅琳電台在誤報發生後立即停止了正常廣播。這起事件提醒了我們必須立刻恢復正確節目播出並公開道歉。卡羅琳電台過去一直很榮幸能播報女王陛下的聖誕致辭，我們衷心希望在未來的許多年裡都能繼續這樣做。對於由此給國王陛下和聽眾帶來的任何困擾，我們深表歉意。」官方聲明並未透露從誤報到發現錯誤具體耗時多久，但截至周三下午，該電台官網已緊急下架了周二下午1時58分至5時之間的所有節目回放。

事實上，在該起錯誤公告發布時，國王查理三世與王后卡蜜拉（Camilla）正於北愛爾蘭進行官方訪問。兩人在貝爾法斯特（Belfast）的第一天行程中，不僅與當地民間團體互動、在鐵達尼區（Titanic Quarter）欣賞了舞蹈表演，還品嘗了傳統的愛爾蘭威士忌，身體狀況良好。

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