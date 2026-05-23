我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／全場沒落後過 尼克東冠G3輕取騎士季後賽10連勝聽牌

川普斥數百萬 狂買加州這連鎖壽司店股票 原因是？

英電台誤報「查理國王逝世」疑長達4小時 官方急撤回道歉

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「卡羅琳電台」錯誤宣布英王查理三世（左）去世。(路透) 通訊社
「卡羅琳電台」錯誤宣布英王查理三世（左）去世。(路透) 通訊社

英國知名廣播媒體「卡羅琳電台」（Radio Caroline）日前因主要工作室發生技術重大故障，意外觸發了全英媒體預備的「君主逝世」緊急播報程序，導致周二下午錯誤宣布英王查理三世（King Charles III）去世。該電台經理彼得·摩爾（Peter Moore）已於社群平台Facebook發表聲明，坦承此項嚴重失誤，並向英國王室及全體聽眾致以最深切的歉意。

根據「衛報」報導，電台經理彼得·摩爾在聲明中解釋，事件發生於英國時間5月19日下午，位於埃塞克斯郡（Essex）的主工作室因電腦系統故障，導致所有英國廣播電台皆建檔備用的「君主逝世」應變程序意外啟動。

摩爾表示：「按照相關規定，卡羅琳電台在誤報發生後立即停止了正常廣播。這起事件提醒了我們必須立刻恢復正確節目播出並公開道歉。卡羅琳電台過去一直很榮幸能播報女王陛下的聖誕致辭，我們衷心希望在未來的許多年裡都能繼續這樣做。對於由此給國王陛下和聽眾帶來的任何困擾，我們深表歉意。」官方聲明並未透露從誤報到發現錯誤具體耗時多久，但截至周三下午，該電台官網已緊急下架了周二下午1時58分至5時之間的所有節目回放。

事實上，在該起錯誤公告發布時，國王查理三世與王后卡蜜拉（Camilla）正於北愛爾蘭進行官方訪問。兩人在貝爾法斯特（Belfast）的第一天行程中，不僅與當地民間團體互動、在鐵達尼區（Titanic Quarter）欣賞了舞蹈表演，還品嘗了傳統的愛爾蘭威士忌，身體狀況良好。

英國電台誤報查爾斯國王逝世！官方急撤回　經理公開道歉

TVBS新聞網

上一則

美軍彈藥庫存告急苦主再+1 傳美防長告知日本 戰斧交付將重大延遲

下一則

日媒爆川習會內幕：習點名批高市及賴清德 川普為高市辯護

熱門新聞

一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50

超人氣

更多 >
可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作