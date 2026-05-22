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英國前王子安德魯涉行為失當 警方調查將曠日持久

中央社倫敦22日綜合外電報導
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英國前王子安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Winds...
英國前王子安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）。(美聯社)

英國警方高層官員今天表示，前王子安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）被指控在擔任公職期間行為不當，對於他的調查將會曠日持久且相當複雜。

路透報導，美國司法部先前公布已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量相關文件後，英國國王查理三世（King Charles III）的胞弟安德魯今年2月遭逮捕，並接受警方數小時詢問。

現年66歲的安德魯是已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的次子，他一直否認與艾普斯坦有過任何不當行徑。

負責調查此案的泰晤士河谷警察廳（Thames Valley Police）官員萊特（Oliver Wright）告訴記者：「調查必須非常徹底，且需要時間，這絕不會是一次迅速調查。」

此案調查重點是安德魯在2001年至2011年擔任英國貿易特使的行徑，美國司法部公開電子郵件顯示，他曾分享敏感資訊給艾普斯坦。

然而，英國公職人員行為失當最高可判處終身監禁，涵蓋罪行包含任何嚴重的違法行徑，例如洩漏機密資訊、貪腐或不當性行為。

萊特指出：「調查正審視涉嫌不當行徑的多個方面。因此，我們跟多位證人談話。」

他更說道，警方已經從公眾和其他管道收到「大量訊息」，調查將極為複雜。

英國政府昨天公布安德魯被任命為貿易特使的相關機密文件，內容顯示伊麗莎白二世曾推薦他擔任這個職位。

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