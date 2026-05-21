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泰國長公主住院逾3年 王室證實病情惡化

中央社曼谷21日綜合外電報導
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泰國王室21日表示，住院已逾3年的長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Baj...
泰國王室21日表示，住院已逾3年的長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendira debyavati）病情惡化。(路透)

泰國王室今天表示，住院已逾3年的長公主帕差拉吉蒂雅帕病情惡化。現年47歲的她是泰王瓦吉拉隆功的長女，也是他與元配唯一的孩子。

法新社報導，帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendira debyavati）2022年12月參與軍犬訓練時突然昏倒，送醫治療後便持續住院至今。

泰國王室先前曾指出，長公主出現嚴重血液感染，肺部與腎臟功能均需依賴醫療設備及藥物維持。

泰國王室宮務處今天發布聲明說，長公主因大腸發炎導致腹腔感染，目前有「生命徵象不穩、血壓偏低、心律不整及凝血功能異常」等情況。

此外，長公主的肺部與腎臟功能目前仍需仰賴醫療設備及藥物維持。

聲明還表示，「她的病情持續加劇」，且感染已惡化至難以控制，並波及其他器官。

這位長公主在英國、美國和泰國接受教育，曾在聯合國任職，並積極提倡改善女性受刑人的待遇。

她被認為與父親關係密切，住院前一年才被任命在國王侍衛指揮體系擔任高階職務。

現年73歲的泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在4段婚姻中有7名子女，他尚未宣布誰是王位繼承人，不過按照繼承規定，男性享有優先權。

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