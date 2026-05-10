瑞士國際航空頭等艙爆發離譜事件，法國籍男乘客侵犯熟睡的女乘客遭逮；示意圖，非當事航班。（新華社）

瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）頭等艙爆發離譜事件。一名法國籍男乘客看見29歲女乘客熟睡，竟趁機觸摸、侵犯，事後還留下一張字條寫下：「妳睡著的樣子真美！」檢方認為此男子有潛逃風險、對當地社會構成威脅，申請繼續關押。

機上侵犯熟睡女乘客

紐約郵報（New York Post）報導，48歲男子馬特勒（Guillaume Sebastien Roger Mattler）上月28日搭乘瑞士國際航空，準備飛往美國邁阿密。他在頭等艙內看見一名熟睡的女子，起色心觸摸對方，又將手伸入女乘客的胯部，對著她的私密處進行抓癢或摩擦的動作。

這幕被兩名乘客目擊並錄下，通報空服員後，馬特勒無法解釋與女子是否相識，隨即被調往經濟艙。女乘客被叫醒得知受辱後，感到震驚不已並顫抖哭泣。法庭文件顯示，馬特勒還返回女乘客的座位留下字條，寫著：「妳睡著的樣子真美！」

犯後法庭狡辯

馬特勒被捕後，向調查人員聲稱「飛機上什麼都沒發生」。但法庭文件顯示，面對影片證據時，馬特勒承認觸摸坐在他旁邊的陌生女子，但覺得「沒什麼」，他表示，他只觸摸女子的下背部和上臀部。

上月29日馬特勒首次出庭，預計5月4日進行第二次庭審，檢察官希望將他繼續關押。法庭文件顯示，面臨性侵的重罪指控，法國籍的馬特勒拒絕法國領事館的援助。

離譜！法男頭等艙性侵熟睡女乘客 噁留字條：妳睡著真美

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