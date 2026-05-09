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哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

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哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

記者廖福生／即時報導
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英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）
英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）

哈利王子與其妻子梅根的婚姻關係，近年來一直是不少人關注的話題，不過近日有消息人士指出兩人以「分居」，這對曾令人稱羨的伴侶現在實際上只是「名義上的夫妻」，梅根仍繼續過著她的奢華生活，而哈利王子則待在家裡，扮演著兩個年幼孩子的奶爸角色。

好萊塢消息人士羅伯舒特（Rob Shuter）在莫琳卡拉漢（Maureen Callahan）的Podcast節目「The Nerve」中爆料，哈利王子與其妻子梅根兩人現在已分開過生活，有各自的朋友且互不相干。

舒特指出，兩人過去其實興趣從來就不太一致「只是以前一直試著找一些能一起做的事情」。而在兩人分居後，哈利其實相當孤單，且「根本沒什麼朋友」，目前能做的就是當全職奶爸，陪著7歲的兒子亞契（Archie）以及4歲的女兒莉莉貝（Lilibet）。

另外，舒特透露，哈利現在已經厭倦了好萊塢那一套，但梅根仍然非常渴望進入富豪名流圈：「梅根現在依然強烈渴望接近有錢人。只要你夠有錢，她就願意飛過去；只要你夠有名，她就會想辦法接近你。」舒特形容，梅根仍積極想爭取奢華生活與媒體曝光。

而舒特認為哈利已經完全不想再玩過去的「好萊塢遊戲」，也不願再低聲下氣地去討好有錢人來換取關注，「他已經放棄了。他不想再這樣下去了。在他心裡，他可是貨真價實的王子。他覺得自己不應該主動去巴結別人，應該是別人來找他，而不是他去找別人」。

不過，哈利與梅根上個月曾高調前往澳洲，希望重現過去擔任英國王室成員時的光環。兩人當時現身兒童醫院與退伍軍人中心，試圖展現公益形象，引發不少媒體關注。但舒特直言：「我現在聽到的是，這段婚姻基本上只剩下名義上的夫妻關係而已。」

英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）今年2月26日在約旦安曼參訪胡笙國王癌症中心，...
英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）今年2月26日在約旦安曼參訪胡笙國王癌症中心，聆聽隨行的世界衛生組織代表團說明。（路透）

哈利 好萊塢 梅根

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