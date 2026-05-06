我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

凱特王妃罹癌治療後首次出訪 將赴義大利關懷兒童

中央社／倫敦6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國凱特王妃。（歐新社）
英國凱特王妃。（歐新社）

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales）下周將前往義大利訪問，這是她接受癌症治療後的首次海外行程，內容主要是長期關懷的幼兒早期發展議題。

路透報導，英國王儲威廉王子（Prince William）妻子凱特，將赴義大利北部雷焦艾米里亞（Reggio Emilia）進行為期2天訪問，行程重點主要是她長期推動的幼兒早期發展議題，這也是她參與公共事務的核心。

凱特此次訪問重點在於「雷焦艾米里亞教育法」。這套教育理念以人際關係、環境與社群作為幼兒發展核心，對全球眾多學校影響深遠。

肯辛頓宮（Kensington Palace）發言人表示：「王妃非常期待下周的義大利之行，親眼見證雷焦艾米里亞教育法如何營造融合自然與溫暖人際關係的環境，以此支持幼兒發展。」

凱特2024年透露因癌接受化療，但未說明是何種癌症。她罹癌後大幅減少公務行程，去年表示病情已獲緩解。凱特王妃近期並未隨威廉王子出席任何海外活動。

倡議幼兒社交情感健全發展已成為凱特最主要公益志業。她和威廉育有3名子女：12歲的喬治王子（Prince George）、11歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及8歲的路易王子（Prince Louis）。

凱特在2021年創立「皇家幼兒基金會中心」（The Royal Foundation Centre for Early Childhood），匯集各界專家與研究資源共同關注此一議題。基金會今天將發布最新手冊。

凱特在序言中寫道，「在這個充滿紛擾、日益破碎且數位化的世界中…投資於真正能幫助我們茁壯成長的事物－人際連結，已變得比以往任何時候都更加重要。」

凱特 癌症 義大利

上一則

巴黎地下墓穴重開 探600萬具人骨牆 導覽升級體悟生命

下一則

美伊海上對峙 伊朗仍玩40年前舊戰術 但戰力大躍進

延伸閱讀

曾揭遭網暴10年… 梅根轉發星座運勢 暗示最苦7年已過

曾揭遭網暴10年… 梅根轉發星座運勢 暗示最苦7年已過
英王查理三世赴911紀念館獻花 曼達尼握手場外示威不斷

英王查理三世赴911紀念館獻花 曼達尼握手場外示威不斷
灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職

灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職
台外交部：林佳龍完成史國行程 展現台灣走向世界決心

台外交部：林佳龍完成史國行程 展現台灣走向世界決心

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要