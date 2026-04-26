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女幕僚拍哈利肩「遭梅根瞪」影片瘋傳 網嚇：她會被開除嗎？

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
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英國哈利王子（右一）與妻子梅根（右二）14日訪問澳洲墨爾本皇家兒童醫院。（美聯社...
英國哈利王子（右一）與妻子梅根（右二）14日訪問澳洲墨爾本皇家兒童醫院。（美聯社）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前飛抵澳洲展開為期4天的親民訪問，然而一段僅6秒的側拍影片卻在社群平台X上引發熱議。影片中，一名資深女幕僚疑似因「輕拍哈利肩膀」提醒公務，竟遭到梅根當眾變臉、以銳利眼神狠瞪，讓大批網友直呼：「隔著螢幕都覺得冷！」更擔心該幕僚的職涯恐面臨危機。

2秒變臉全被錄 「護夫」舉動引發網戰

事件發生於墨爾本皇家兒童醫院（Royal Children's Hospital）。當時哈利夫婦正與病童家屬溫馨互動，其資深幕僚長莎拉福斯莫（Sarah Fosmo）為了提醒哈利注意樓上正在打招呼的民眾，從後方輕拍了王子的右肩。

不料，原本帶著笑容的梅根瞬間臉色一沉，轉頭以極度不友善的眼神死盯著福斯莫看，時間長達約2秒。隨後梅根迅速靠近丈夫並緊緊牽起哈利的手，似乎有意將其拉離幕僚身邊。這段「變臉瞬間」被現場民眾拍下後，吸引超過40萬人次觀看。

▲ 影片來源：X＠that_1（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

網友狂酸：眼神能殺人 幕僚保重

影片曝光後，社群平台上湧入大量嘲諷留言。有人開玩笑說：「除了某人（梅根），沒人可以碰哈利！」、「如果眼神能殺人，這位幕僚已經千瘡百孔。」更有不少人為福斯莫的飯碗擔憂，紛紛表示：「她可能要丟工作了」、「準備去福克蘭群島找新職缺吧」。

不過，也有支持者認為福斯莫是專業幕僚，拍肩提醒只是正常工作範疇，不應被過度解讀。

人事大地震：5年內走掉11位公關人員

這起插曲再次引發外界對哈利夫婦「難以共事」的質疑。根據每日郵報報導，哈利團隊的人事流動率高得驚人。去年12月，公關主管梅恩斯任職僅1年便求去，成為5年內第11位離職的公關要員。光是2025年下半年就有5名重要宣傳人員相繼離開。

而被狠瞪的「苦主」福斯莫，其實資歷極為驚人，曾任微軟創辦人比爾蓋茲辦公室的副行政主管，目前在哈利團隊已任職約17個月。面對頻繁的人員流失與這次的「眼神爭議」，持續成為媒體關注的焦點。

女幕僚拍哈利肩膀「遭梅根狠瞪」6秒片瘋傳　網嚇：她會被開除嗎？

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