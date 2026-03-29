英國王儲威廉王子(右)和夫人凱特王妃(左)。(路透)

英國威廉王子與凱特王妃位於諾福克（Norfolk）的居所附近，近期傳出將打造一座高級水療度假村。引人矚目的是，這項開發案的幕後主導者，正是曾與威廉王子傳出緋聞的英國女貴族、其鄰居蘿絲漢伯里（Rose Hanbury）。

前女模嫁貴族背景顯赫

現年42歲的蘿絲曾是模特兒，也曾為前保守黨國會議員戈夫（Michael Gove）工作。2009年，她嫁給現年65歲的喬蒙德利侯爵大衛（David Cholmondeley），大衛身世顯赫，是英國第一任首相的直系後裔。兩人婚後育有3名子女，包含1對雙胞胎男孩與1名7歲女兒。

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蘿絲與威廉王子的緋聞最早於2019年浮出檯面。當時美國八卦小報指出，威廉可能與身為鄰居兼好友的蘿絲有染。據傳，凱特在謠言四起時曾為此當面對質，但威廉僅一笑置之，聲稱一切全非事實。不過這些報導從未獲得證實，也無證據顯示這場夫妻對質真實發生過。

傳聞甚至指出，凱特因為這場外遇風波，要求將蘿絲逐出他們的社交圈。儘管消息未經證實，但自從緋聞鬧上新聞版面後，凱特與蘿絲就再也沒公開同框過。直到2023年5月，蘿絲才現身出席國王查爾斯三世的加冕典禮。

緊鄰王室別墅打造豪華度假村

儘管昔日緋聞引發爭議，蘿絲與丈夫的霍頓莊園（Houghton Estate）仍緊鄰威廉與凱特的安默堡（Anmer Hall）居所。這對侯爵夫婦近期已獲當地議會批准，將在距離王室別墅僅1.5英里的土地上，打造名為懷爾德小木屋（Wyld Cabins）的自然度假村。

這座占地50英畝的度假村將隱身林間，設有45間寧靜的木造小屋。房客能享受全景森林風光、私人戶外銅製浴缸與燃木火爐。園區還規畫三個專屬養生艙，提供冷熱交替療法、室內烤箱及戶外冰水浴，讓旅客徹底放鬆、暫離數位產品並重新連結自然。

雙方私交佳 凱特曾赴莊園參加活動

事實上，這對侯爵夫婦與王室鄰居向來交情不錯。他們常在廣達1000英畝的莊園內舉辦奢華派對，包含號稱英國唯一24小時不間斷的霍頓音樂祭。這場活動於2017年首度舉辦，在2023年共吸引超過1萬2000名狂歡者參與，期間有超過200名藝術家在13個舞台上輪番演出。據消息人士透露，凱特王妃曾與這對夫婦在莊園內共進晚餐，隨後在朋友慫恿下，帶著大批隨扈前往音樂祭現場同歡，而當時威廉王子並未同行。

最狂鄰居！威廉王子「緋聞對象」將開豪華渡假村 地點在王室別墅旁

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