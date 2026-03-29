哈利梅根遭孤立？加州豪宅鄰居「避之唯恐不及」　冷落原因曝光

梅根（左）與哈利王子自2020年遷居美國加州蒙特西托後，鄰居與其關係出現變化。（路透）

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)自2020年遷居美國加州蒙特西托後，鄰居與其關係出現變化。據Page Six引述當地消息人士指出，鄰里間對兩人逐漸疏遠，甚至「不願與他們被看見」，原因並非近期媒體批評，而是多年累積的疲憊感。一名鄰居直言：「大家都累了。」同時，梅根與哈利王子本人則透過發言人表示，與鄰居關係良好，並珍惜社區生活。

「他們避開他們，沒有人想跟他們一起被看到。」一名消息來源如此形容蒙特西托社區對梅根與哈利王子的態度。據悉，這種冷淡並非近期媒體報導引發，早在過去數年已逐步成形，主因是居民認為兩人「只會索取，毫無自覺」。雖然Netflix高層薩蘭多斯（Ted Sarandos）被指不願單獨與夫婦通話，但雙方律師已否認此事「完全不實」。

2020年，梅根與哈利王子購入1465萬美元豪宅，正式成為蒙特西托居民。當時，發言人曾向Vogue表示：「他們自抵達以來，已融入社區的寧靜隱私，並希望這份尊重能惠及鄰居與家人。」

居民直言「梅根對社區無益」

蒙特西托聚集歐普拉（Oprah Winfrey）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、亞莉安娜（Ariana Grande）等多位名人。2020年，住戶雪倫史東曾表示，「他們來這裡不是為了依賴我們的社區，而是想成為其中一分子。」

然而去年12月，鄰居理查麥納茲於德國紀錄片中直言：「我個人不認為梅根對我們社區是資產……她很少外出或參與社區活動。」他補充，「哈利某種程度上還算活躍，但梅根幾乎沒被看見……哈利也很少出現。」

商業合作遭遇瓶頸

近期，梅根在自家花園拍攝與女兒莉莉貝特的照片，推廣品牌「As Ever」255美元花藝禮盒。然而，Netflix與「As Ever」的合作於11個月後終止，為夫婦商業版圖再添變數。

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