安德魯王子被捕獲釋／英公職人員瀆職 可判終身監禁

記者顏伶如／綜合報導
安德魯19日被英國警方逮捕後，媒體記者聚集在倫敦白金漢宮前報導新聞。(美聯社)
英王查理三世胞弟、去年被白金漢宮剝奪王子頭銜的安德魯(Andrew Mountbatten-Windsor)，19日因涉嫌公職人員行為失當遭到逮捕，拘留幾個小時之後當晚已經獲釋，被媒體拍到坐在汽車後座離開諾福克(Norfolk)警察局。

泰晤士河谷警察局 (Thames Valley Police) 發表聲明說，案件仍在調查中。

根據英國法律，嫌疑人如果沒有遭到起訴，警方通常不得拘留超過24小時。如果獲得法院批准，拘留時間最多只能延長到96小時。

警方如果認為嫌疑人構成犯罪，必須將證據送交皇家檢察署 (Crown Prosecution Service)。皇家檢察署如果認定有具體的定罪事實，而且案件涉及公共利益，就會提起公訴，整個過程可能耗時數月。

根據英國檢察官指南，公職人員行為失當 (Misconduct in Public Office) 的定義是公職人員出現「蓄意行為不當」(willfully misconducts themselves)，濫用公眾對於公職人員的信任。定罪的關鍵在於「公職人員」與「蓄意」的法律定義，最高可能面臨終身監禁。

英國法律對於何謂「公職人員」並無明確界定，訴訟是以個別案件評估。過去遭到起訴的被告包括民選官員、政府員工、武裝部隊成員。

安德魯2001年至2011年間曾任英國政府貿易特使，之前曾是英國皇家海軍 (Royal Navy) 軍官。

英國王室成員算不算「公職人員」，英國不曾有過判例。

根據英國檢察官指南，構成「蓄意」的條件是當事人明知行為錯誤，或者對於行為是否錯誤表現得「輕率魯莽不顧後果」(reckless indifference)。

安德魯跟已故「淫魔」富豪艾普斯坦密切關係曝光後，白金漢宮2025年10月30日發表聲明表示，啟動剝奪王子稱呼、頭銜及榮譽的正式程序。查理三世要求安德魯搬出皇家莊園(Royal Lodge)住所。

查理三世 艾普斯坦

抄襲中製機器狗？印度大學AI峰會攤位遭斷電清場

安德魯王子被捕獲釋／年輕族群剩2成相挺 君主制陷陰影

