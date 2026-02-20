安德魯王子被捕獲釋／年輕族群剩2成相挺 君主制陷陰影

安德魯19日被捕後，警察在白金漢宮鐵門內看守。(路透)

安德魯在66歲生日當天被捕的消息震撼全英，這是自1647年查理一世被捕以來，近四個世紀再度有高階王室成員遭警方拘押。

不同於1647年被捕的英國查理一世國王，聲名狼藉的前約克公爵安德魯‧蒙巴頓-溫莎 (Andrew Mountbatten-Windsor)不會被處決，但他面臨的法律困境及與淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 的關係，無疑傷害英國王室的聲譽，也讓溫莎王朝再次陷入空前醜聞風暴。

安德魯是性犯罪者艾普斯坦的好友。英國警方此次指控聚焦安德魯擔任英國貿易特使期間，涉嫌將出訪新加坡 、香港與越南的機密投資報告分享給艾普斯坦；就法律技術層面而言，相關罪名雖然狹隘，象徵意義卻極具破壞力。

警方19日晚間釋放安德魯，但他若遭起訴，最重可判無期徒刑。

安德魯當年面臨性侵17歲少女維吉妮雅‧吉佛瑞 (Virginia Giuffre) 的指控，英國王室僅撤銷王室頭銜、降級他免費入住的王室住所等級，如今卻讓警方基於洩密逮捕安德魯。

民調 機構薩凡塔 (Savanta) 顧問公司的數據顯示，王室逐漸失信於民，支持君主制的比率降至45%，其中18歲至24歲的受訪族群僅23%支持。

白金漢宮表示，查理三世國王事前並不知情。

查理罕見以「查理R」(Charles R) 親自簽署並發布聲明，強調「法律必須按其規定執行，我和我的家人將繼續盡責地服務大眾」。

外界解讀，查理直接發布聲明，而非依循慣例透過王室助理宣布消息，形容一紙「切割聲明」。

王室歷史學者莎拉‧格里斯伍德 (Sarah Gristwood) 告訴美國「國家廣播公司新聞」說：「這是史上頭一遭，一位不久前還是王室資深成員的人，可能像普通罪犯一樣被對待」，這對延續千年的王室制度而言，可謂「糟糕的一天」。

王室評論員丁布爾比 (Jonathan Dimbleby) 則告訴「英國廣播公司」說：「必須區隔家庭與君主制，我不認為一名成員被捕，就會讓整個制度蒙羞。」

YouGov民調顯示，90%民眾對安德魯抱持負面觀感，但仍有64%的人支持保留君主制。