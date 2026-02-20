我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

安德魯王子被捕獲釋／年輕族群剩2成相挺 君主制陷陰影

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安德魯19日被捕後，警察在白金漢宮鐵門內看守。(路透)
安德魯19日被捕後，警察在白金漢宮鐵門內看守。(路透)

安德魯在66歲生日當天被捕的消息震撼全英，這是自1647年查理一世被捕以來，近四個世紀再度有高階王室成員遭警方拘押。

不同於1647年被捕的英國查理一世國王，聲名狼藉的前約克公爵安德魯‧蒙巴頓-溫莎 (Andrew Mountbatten-Windsor)不會被處決，但他面臨的法律困境及與淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 的關係，無疑傷害英國王室的聲譽，也讓溫莎王朝再次陷入空前醜聞風暴。

安德魯是性犯罪者艾普斯坦的好友。英國警方此次指控聚焦安德魯擔任英國貿易特使期間，涉嫌將出訪新加坡、香港與越南的機密投資報告分享給艾普斯坦；就法律技術層面而言，相關罪名雖然狹隘，象徵意義卻極具破壞力。

警方19日晚間釋放安德魯，但他若遭起訴，最重可判無期徒刑。

安德魯當年面臨性侵17歲少女維吉妮雅‧吉佛瑞 (Virginia Giuffre) 的指控，英國王室僅撤銷王室頭銜、降級他免費入住的王室住所等級，如今卻讓警方基於洩密逮捕安德魯。

民調機構薩凡塔 (Savanta) 顧問公司的數據顯示，王室逐漸失信於民，支持君主制的比率降至45%，其中18歲至24歲的受訪族群僅23%支持。

白金漢宮表示，查理三世國王事前並不知情。

查理罕見以「查理R」(Charles R) 親自簽署並發布聲明，強調「法律必須按其規定執行，我和我的家人將繼續盡責地服務大眾」。

外界解讀，查理直接發布聲明，而非依循慣例透過王室助理宣布消息，形容一紙「切割聲明」。

王室歷史學者莎拉‧格里斯伍德 (Sarah Gristwood) 告訴美國「國家廣播公司新聞」說：「這是史上頭一遭，一位不久前還是王室資深成員的人，可能像普通罪犯一樣被對待」，這對延續千年的王室制度而言，可謂「糟糕的一天」。

王室評論員丁布爾比 (Jonathan Dimbleby) 則告訴「英國廣播公司」說：「必須區隔家庭與君主制，我不認為一名成員被捕，就會讓整個制度蒙羞。」

YouGov民調顯示，90%民眾對安德魯抱持負面觀感，但仍有64%的人支持保留君主制。

世報陪您半世紀

艾普斯坦 民調 新加坡

上一則

安德魯王子被捕獲釋／英公職人員瀆職 可判終身監禁

下一則

北韓大秀核彈頭火箭發射器 金正恩：敵國連神明也難救

延伸閱讀

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁
艾普斯坦醜聞延燒 比爾蓋茲臨時缺席印度AI峰會

艾普斯坦醜聞延燒 比爾蓋茲臨時缺席印度AI峰會
胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 英王查理三世：依法辦理
涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕