心動淫媒、傳露骨傳訊「巴黎適合偷情」…挪威王儲妃致歉

挪威王儲妃梅特瑪莉(右)6日發表聲明，為她曾與美國淫媒富豪艾普斯坦交往，造成王室的困擾公開致歉。（路透）

挪威 王儲妃梅特瑪莉（Crown Princess Mette-Marit）6日發表聲明，就她過去與已故美國淫媒富豪艾普斯坦 （Jeffrey Epstein）的交往，為挪威王室帶來的困擾公開致歉，並向對她感到失望的民眾表達歉意。相關爭議源於美國司法部近日公布大量文件，披露她與艾普斯坦過從甚密，更曾在郵件中指對方讓她「心動」(you tickle my brain）和稱讚他「迷人」（charming）。

香港01引述英國衛報報導，美國司法部1月30公布大量有關艾普斯坦案的文件，發現大量梅特瑪莉公主與艾普斯坦之間電郵往來。梅特瑪莉在艾普斯坦已承認涉及引誘未成年人賣淫等罪行多年後，仍與其保持聯絡。多封電郵內容措辭親暱，她稱對方「迷人」、「心軟」且「是個甜心」，引發外界譁然。

2012年，梅特瑪莉稱讚艾普斯坦「非常迷人」，並詢問「假如一位母親建議用兩個裸體女人扛著衝浪板的圖案作為我15歲兒子的壁紙，這是否不妥？」

同年稍早，她與艾普斯坦還就他在巴黎「尋妻」一事進行討論。梅特瑪莉表示，巴黎「很適合偷情」，並補充說「斯堪地納維亞人（泛指北歐人）更適合做妻子」。

挪威王室6日表示，梅特瑪莉處境非常艱難，「希望大家理解她需要時間整理思緒」。

另據華盛頓郵報報導，美國司法部也揭露，在2013年至2018年間，艾普斯坦曾透過挪威前總理賈格蘭德 ，謀求與俄羅斯總統普亭會面。挪威警方6日立案調查重大貪腐，檢視賈格蘭德擔任諾貝爾和平獎委員會主席、歐洲理事會祕書長期間，是否存在利益輸送。

現任總理史托爾（Jonas Gahr Støre）罕見公開批評，指賈格蘭德行為「嚴重失當」。他強調，身為挪威領袖，應恪守最高的道德準則。政府5日已向歐洲理事會提案，解除賈格蘭德因前總理身分享有的豁免權，以利警方全面辦案。