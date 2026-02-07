我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

心動淫媒、傳露骨傳訊「巴黎適合偷情」…挪威王儲妃致歉

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
挪威王儲妃梅特瑪莉(右)6日發表聲明，為她曾與美國淫媒富豪艾普斯坦交往，造成王室的困擾公開致歉。（路透）
挪威王儲妃梅特瑪莉(右)6日發表聲明，為她曾與美國淫媒富豪艾普斯坦交往，造成王室的困擾公開致歉。（路透）

挪威王儲妃梅特瑪莉（Crown Princess Mette-Marit）6日發表聲明，就她過去與已故美國淫媒富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的交往，為挪威王室帶來的困擾公開致歉，並向對她感到失望的民眾表達歉意。相關爭議源於美國司法部近日公布大量文件，披露她與艾普斯坦過從甚密，更曾在郵件中指對方讓她「心動」(you tickle my brain）和稱讚他「迷人」（charming）。

香港01引述英國衛報報導，美國司法部1月30公布大量有關艾普斯坦案的文件，發現大量梅特瑪莉公主與艾普斯坦之間電郵往來。梅特瑪莉在艾普斯坦已承認涉及引誘未成年人賣淫等罪行多年後，仍與其保持聯絡。多封電郵內容措辭親暱，她稱對方「迷人」、「心軟」且「是個甜心」，引發外界譁然。

2012年，梅特瑪莉稱讚艾普斯坦「非常迷人」，並詢問「假如一位母親建議用兩個裸體女人扛著衝浪板的圖案作為我15歲兒子的壁紙，這是否不妥？」

同年稍早，她與艾普斯坦還就他在巴黎「尋妻」一事進行討論。梅特瑪莉表示，巴黎「很適合偷情」，並補充說「斯堪地納維亞人（泛指北歐人）更適合做妻子」。

挪威王室6日表示，梅特瑪莉處境非常艱難，「希望大家理解她需要時間整理思緒」。

另據華盛頓郵報報導，美國司法部也揭露，在2013年至2018年間，艾普斯坦曾透過挪威前總理賈格蘭德，謀求與俄羅斯總統普亭會面。挪威警方6日立案調查重大貪腐，檢視賈格蘭德擔任諾貝爾和平獎委員會主席、歐洲理事會祕書長期間，是否存在利益輸送。

現任總理史托爾（Jonas Gahr Støre）罕見公開批評，指賈格蘭德行為「嚴重失當」。他強調，身為挪威領袖，應恪守最高的道德準則。政府5日已向歐洲理事會提案，解除賈格蘭德因前總理身分享有的豁免權，以利警方全面辦案。

艾普斯坦 挪威 蘭德

上一則

身家8348億 馬斯克發文配悲傷符號「金錢買不到幸福」

下一則

高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議

延伸閱讀

艾普斯坦案延燒 法國發現企圖抹黑馬克宏假訊息攻勢

艾普斯坦案延燒 法國發現企圖抹黑馬克宏假訊息攻勢
解密檔案：美淫魔黑手曾伸向李嘉誠投資王國 維港投資：不認識

解密檔案：美淫魔黑手曾伸向李嘉誠投資王國 維港投資：不認識
艾普斯坦生前與伍迪艾倫交好 曾助安排參觀白宮

艾普斯坦生前與伍迪艾倫交好 曾助安排參觀白宮
西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為「這件事情」

西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為「這件事情」

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買