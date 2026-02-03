挪威王儲妃名字出現「淫魔」檔案數百次 她早說過後悔接觸

挪威王儲妃梅特瑪麗(右)在艾普斯坦相關文件中，名字出現超過數百次；圖左為挪威王儲Haakon。(路透)

挪威 王儲妃梅特瑪麗(Mette-Marit)的長子柏格荷伊比(Marius Borg Høiby)將於3日因包括性侵在內的多項指控出庭受審。挪威王室一向深受民眾支持，但柏格荷伊比案已對其形象造成衝擊。王儲哈康日前罕見發表聲明指出，他與梅特瑪麗不打算出席庭審，王室也不會在審理期間發表評論。

央廣引述美聯社報導，29歲的柏格荷伊比將在奧斯陸地方法院受審。他於去年8月在一項歷時甚久的調查後被起訴。起訴書列出共38項罪名，包括性侵、對一名前伴侶施以親密關係中的虐待行為、對另一名伴侶的暴力行為，以及運送3.5公斤的大麻 ；其他指控還包括死亡威脅與交通違規。

檢方表示，若在這場預計持續至3月中旬的審理中被判有罪，柏格荷伊比最高可能面臨10年有期徒刑。

柏格荷伊比是梅特瑪麗在先前關係中所生的兒子，也是王位繼承人、王儲哈康(Crown Prince Haakon)的繼子。他並無王室頭銜，也未擔任任何官方職務。自2024年以來，他因多項涉嫌不法行為多次被捕而備受關注，目前在候審期間獲准交保在外。

起訴內容聚焦於2018年至2024年11月間涉嫌發生的4起性侵案件；以及2022年夏季至2023年秋季期間，對一名前伴侶的暴力與威脅行為；另還包括對其後一名伴侶的2起暴力指控，以及違反保護令的行為。

報導指出，在開庭前夕，最新一批「艾普斯坦 檔案」文件於30日公開，再度讓梅特瑪麗成為負面焦點。挪威媒體報導，文件中數百次提及這位王儲妃；她早在2019年就曾表示，後悔與艾普斯坦有過任何接觸。

新公開的文件包含與艾普斯坦的電子郵件往來，顯示梅特瑪麗於2013年初曾在佛羅里達州棕櫚灘借住艾普斯坦名下的一處房產數日。挪威廣播公司NRK引述王室說法指出，該安排是透過一名共同友人促成。