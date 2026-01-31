我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比褪黑激素更有用 這招能克服長途飛行時差

71歲成龍震撼曝罹患過動症 揭露ADHD真實人生「功夫巨星也是人」

艾普斯坦文件揭新內容 英相施凱爾籲安德魯赴美作證

中央社／東京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國前王子安德魯。(美聯社)
英國前王子安德魯。(美聯社)

美國司法部公布最新一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的檔案，連帶讓更多英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）與其往來的內容曝光。英相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，安德魯應前往美國國會委員會作證。

路透社報導，美國司法部昨天公布的艾普斯坦文件包含若干電子郵件，當中顯示英王查理三世（King Charles）的胞弟安德魯，在艾普斯坦在2008年兒少性犯罪遭定罪後，仍定期與其保持聯繫超過兩年。

文件也包括數張照片，似乎顯示安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子旁，並觸碰其腰部。照片中該女子的臉部已被塗黑遮蔽。

查理三世去年11月已就安德魯捲入艾普斯坦醜聞，撤銷胞弟王子的頭銜，並收回其在溫莎的寓所。

65歲的這位前王子目前使用家族姓氏安德魯．蒙巴頓．溫莎。他先前否認與艾普斯坦有任何不法行為，也曾聲稱自艾普斯坦2008年被判有罪後，除了2010年前往紐約終止關係外，並沒有與其保持聯繫。

針對最新的內容，安德魯未回覆路透的置評請求。白金漢宮則表示不予回應。

施凱爾在結束中國四天訪問行程、飛往日本途中對媒體表示，安德魯應該出面，向美國國會說明他所知道與艾普斯坦有關的一切，以協助艾普斯坦的受害者。

施凱爾指出：「任何擁有資訊的人，都應準備好配合提供資料，無論以何種形式提出。」他補充：「如果你不願意這麼做，就不可能真正以受害者為中心。」

去年11月，負責調查艾普斯坦案的美國國會委員會成員進一步呼籲安德魯出面回答問題。

艾普斯坦2008年就在勸誘未成年少女賣淫指控上遭定罪，並於2019年面臨聯邦性交易指控時，在紐約曼哈頓（Manhattan）一所監獄中自縊身亡。

文件顯示，安德魯在艾普斯坦定罪後仍與其保持定期往來，內容包括討論潛在商業合作及社交聚會。

多封電子郵件顯示，艾普斯坦曾提議介紹多名女性與安德魯認識。其中一封郵件提到，他願帶三名女性前往白金漢宮。

艾普斯坦 施凱爾 查理三世

上一則

葡萄牙逾19萬戶仍停電 再迎暴雨恐釀洪水土石流

延伸閱讀

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字
英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全

英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
司法部再公布300萬頁艾普斯坦檔案：我們沒袒護川普

司法部再公布300萬頁艾普斯坦檔案：我們沒袒護川普

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20

超人氣

更多 >
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」