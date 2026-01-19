哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰

英國哈利王子（Prince Harry）19日抵達倫敦高等法院，參加一場預計將持續九周的審判。歐新社

英國哈利王子 （Prince Harry）今天抵達倫敦高等法院，參加一場預計將持續九周的審判。該案指控一家英國報業集團非法蒐集他的個人資訊。

法新社報導，這是哈利向多家英國報紙發行商提起訴訟後，尚未解決的最後一起案件。他此次是聯合其他原告共同控告小報「每日郵報」（Daily Mail）及「周日郵報」（The Mail on Sunday）發行商——英國聯合報業集團（Associated Newspapers Ltd, ANL）。

哈利預計22日親自出庭作證。他上午剛過10時後進入皇家司法院（Royal Courts of Justice），審判10時30分正式開庭。

這是哈利向英國報業提起的第三件且最後一件官司。有消息指稱，哈利將媒體問責視為個人使命。

長期以來，他一直將母親黛安娜王妃 （Princess Diana）之死歸咎媒體。黛安娜1997年在巴黎車禍身亡，當時她正試圖擺脫狗仔隊的糾纏。

哈利是查爾斯三世（King Charles III）的小兒子，此次與其他6位知名人士共同提告，其中包括流行樂壇巨星艾爾頓強（Elton John）與其丈夫大衛費尼許（David Furnish）。

這7位原告指控聯合報業集團涉嫌進行或委託非法行為，包括僱用私家偵探在汽車內安裝竊聽裝置。

他們還指控被告冒充他人以取得醫療資訊以及監聽私人電話通話。

該媒體集團否認上述指控，稱這些說法「聳動」且「荒謬」。

哈利預計將出席前幾日的庭審。

根據律師提供的初步庭審時程表，哈利將於22日親自出庭作證。

女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）預計將在下周出庭作證，接續則是艾爾頓強與大衛費尼許於二月初出庭。女星莎蒂佛斯特（Sadie Frost）也是原告之一。