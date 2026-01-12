我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

抗癌2年 凱特44歲生日分享心路歷程：感謝還能活著

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國凱特王妃罹癌恢復狀況良好。（美聯社）
英國凱特王妃罹癌恢復狀況良好。（美聯社）

英國凱特王妃（Kate Middleton）9日歡慶44歲生日，並於官方社群平台公開一支影片，罕見分享自己近兩年抗癌期間的心路歷程。她坦言，正是在這段艱難時期，大自然成為她重要的療癒力量，讓她重新體會「什麼叫做活著」。

凱特王妃2024年1月接受重大腹部手術，隨後被診斷出罹癌，並接受預防性化療。同年3月透過影片對外說明病情，9月宣布完成治療，但也提醒外界，回歸王室公務將是一段循序漸進的過程。今年1月，她證實病情已進入緩解期。

這支影片是凱特過去一年陸續推出的「大自然之母」（Mother Nature）系列最終篇「冬」，由英國影像創作者威爾・沃爾（Will Warr）操刀拍攝，取景於清晨的伯克郡鄉間，鄰近她位於溫莎的住所。畫面中交錯呈現寧靜的自然景色，凱特也親自入鏡，並擔任旁白，語氣平靜卻情感深刻。

影片中，凱特回顧抗癌過程中所經歷的恐懼、眼淚與修復。她表示，即使是在最寒冷、最黑暗的冬季，大自然依然能帶來靜止、耐心與安靜的省思。她形容，當溪流放慢腳步，人們才能看見自己的倒影，進而發現內心最深處的自己，並在萬物的低語中重新與生命產生連結。

凱特也提到，這段經歷讓她對「感恩」有了更深刻的體會。「當體內的河流再次順暢流動，恐懼被沖刷與洗滌，人也學會與眼淚和解，並重新發現活著的意義。」她形容，大自然是一位安靜卻溫柔的老師，引導人們走向療癒。

她同步在貼文中寫下：「『大自然之母』系列是一段極為私人的反思，記錄大自然如何幫助我療癒。但同時，它也是一個關於自然與創作如何在集體療癒中發揮力量的故事。」她並強調，從自然中學習，能指引人們朝向打造更快樂、更健康世界的方向前進。

凱特

上一則

加薩戰火恐重啟 哈瑪斯拒解除武裝 以擬定新地面行動計畫

下一則

防美入侵格陵蘭 歐盟擬制裁美企 甚至要求美軍撤離歐洲

延伸閱讀

凱特王妃44歲生日告白 抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著

凱特王妃44歲生日告白 抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著
「金球獎之夜」海倫米蘭、潔西卡派克分別獲頒榮譽獎

「金球獎之夜」海倫米蘭、潔西卡派克分別獲頒榮譽獎
金球獎暖身 莎拉潔西卡派克、海倫米蘭獲頒榮譽獎

金球獎暖身 莎拉潔西卡派克、海倫米蘭獲頒榮譽獎
2人年收入8.5萬英鎊也分不開 英國夫妻掀離婚不分居潮

2人年收入8.5萬英鎊也分不開 英國夫妻掀離婚不分居潮

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚