悠仁親王首度參加日皇室新年朝賀 遇裸男怪叫被捕

快訊

編譯中心／綜合2日電
日本皇室成員2日在皇居接受民眾賀年與歡呼。(路透)
日本皇室2日開放民眾朝賀（日文稱新年一般參賀）之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。當時，日皇德仁等皇室成員正好在向民眾致意。

掌管日本皇室事務的宮內廳表示，日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員分5次露面，並站在皇宮內長和殿的陽台上接受民眾歡呼。

日本TBS電視台報導，根據目擊者等人的說法，當時正在舉行最後一輪朝賀，站在隊伍前方的男子突然一邊發出奇怪聲音，一邊開始脫衣服。

而這名男子跨越隊伍最前方的柵欄後，隨即被近處的皇宮警察與東京都警視廳員警以毛毯裹住並壓制。

德仁致詞過後隨即發生此事。德仁向朝賀的民眾提到2025年發生的地震、豪雨、山林火災、大雪等各地發生的災害，表示「掛念許多人正在過著艱辛的生活…或許會遇到各種困難，但仍衷心祈願今年能成為大家平穩而美好的一年。」

當時，除了日皇夫婦之外，日皇胞弟秋篠宮文仁親王一家等皇室成員，也在皇宮的陽台接受民眾歡呼。

事發地點就在長和殿陽台的前方，且一度引發騷動。宮內廳等單位表示，這起事件並未影響朝賀活動。

日本電視台報導，調查相關人士透露，初判這名男性約20來歲，有消息指出他曾在社群媒體預告做案，警方將調查詳情，預計深入了解他的動機以及是否有責任能力。

另外，此次除了有日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員出席之外，日本皇位第二順位繼承人悠仁親王因為已經成年，也首度參加這場活動。

上皇明仁的胞弟常陸宮正仁親王，因為已經90歲，年事已高，考量身體負擔，並未出席今天的活動。

日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員2日分5次露面，並站在皇宮內長和殿的陽台上接受民眾歡呼。歐新社
日本皇室2日在皇居接受民眾朝賀，日皇德仁(左)與皇后雅子(右)出席。(路透)
日本皇室2日在皇居接受民眾朝賀，日皇德仁(左)與皇后雅子(右)出席。(路透)

日本 社群媒體 地震

