年輕時搭火車遭男人攻擊 英國王后卡蜜拉親口談往事

中央社倫敦31日綜合外電報導
英國王后卡蜜拉。美聯社
英國王后卡蜜拉接受英國廣播公司（BBC）訪問時，首度公開談到自己少女時期搭火車遭一名男人攻擊和她予以反擊的往事，並回憶她當時有多憤怒。相關訪問於今天播出。

路透報導，卡蜜拉王后（Queen Camilla）在討論女性承受暴力的主題時說：「我還是少女的時候，在火車上被人攻擊…我記得當下我非常生氣。」

「那時我正在看書，然後這個男人攻擊我，而我確實有反擊回去。」

她還提到，自己並不認識攻擊她的男子。

現年78歲的卡蜜拉多年來積極推動終止性暴力、家暴及支援受害者的慈善及倡議活動。

「泰晤士報」（The Times）今年9月連載一本關於王室的新書「權力與宮廷」（Power and the Palace，暫譯）時，率先曝光這起往事，但之後白金漢宮（Buckingham Palace）並未證實相關內容。

如今卡蜜拉告訴BBC：「我記得下車時，我媽看著我說：『你的頭髮怎麼都豎起來了？為什麼大衣的鈕扣掉了？』」

「我非常生氣，那種感覺潛藏在心裡很多年。」

根據書籍內容，事情發生在卡蜜拉16、17歲時，那時候她正在搭火車前往倫敦帕丁頓站（Paddington）途中，據說一名男子對她上下其手，她脫下鞋子以鞋跟猛打對方下體。火車到站後，卡蜜拉向站務員指認嫌犯，該名男子隨即遭到逮捕。

但卡蜜拉接受BBC訪問時，並未證實這些細節。

卡蜜拉是英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）的第2任妻子，查理三世於2022年繼承王位。

