英王查理三世聖誕文告 強調異中求同重要性

中央社倫敦25日綜合外電報導
英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）發表一年一度的聖誕文告。路透

在戰爭與緊張局勢使得全球許多族群承受壓力之際，英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）今天發表一年一度的聖誕文告，強調異中求同的重要性。

路透報導，77歲的查理三世在成為國王後的第4次聖誕文告中表示：「在我們的社區多元共處的情況下，我們可以找到力量，來確保正義戰勝邪惡。」

他說：「每當我與不同信仰的人會面時，聽到我們之間有那麼多共同點，而且同樣渴望和平並深深尊重所有生命，讓我深感鼓舞。」

查理三世也談到「旅程」以及對遷徙者展現善意的重要性，這些主題呼應當前全球各地對移民議題的高度關注。

今年文告是在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）錄製。查理三世致詞後，一組身穿烏克蘭傳統刺繡服飾維什萬卡（Vyshyvanka）的烏克蘭合唱團，以及倫敦皇家歌劇院合唱團（Royal Opera Chorus）接著演出。

查理三世一再公開聲援烏克蘭，光是2025年就在溫莎城堡（Windsor Castle）接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3次，最近一次是在10月。

他也曾針對全球不同危機多次發聲，除關切加薩走廊（Gaza Strip）衝突，並在猶太族群遭受暴力襲擊後表達悲痛，包括10月英格蘭北部猶太會堂攻擊案，以及本月澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的槍擊案。

在聖誕文告這項從1932年延續至今的傳統中，查理三世也讚許退伍軍人和援助工作者在逆境中展現勇氣，並稱他們給了他希望。

查理三世也憶及10月前往梵蒂岡的國是訪問。當時他與教宗良十四世（Pope Leo XIV）共同禱告，是1534年英格蘭教會與天主教會分裂以來，首度有英國國教會領袖公開與教宗一起祈禱。英國君主同時也是英格蘭教會的最高領袖。

法新社報導，這段預錄文告於格林威治標準時間15時在英國電視台播出，這是查理三世連續第2年在王室住所以外的地方發表節日談話。

查理三世去年宣布罹癌，同年選在倫敦市中心華麗的菲茨羅維亞禮拜堂（Fitzrovia Chapel）錄製文告，感謝醫療人員一年來對王室家族的支持。

今年查理三世並未提及自己的抗癌歷程，也沒提到胞弟安德魯（Andrew）。安德魯因與美國性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有所牽連，今年10月遭拔除王室頭銜。

查理三世 烏克蘭 教宗

