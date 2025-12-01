凱特王妃穿3年前舊衣現身 網友驚呼：暴瘦變紙片人

我的頻道

記者陳穎／即時報導
凱特王妃身形明顯暴瘦，同一套衣服（左圖為近日照）現在看起來很空。(路透)
凱特王妃身形明顯暴瘦，同一套衣服（左圖為近日照）現在看起來很空。(路透)

43歲英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales），去年1月因腹部手術接受進一步檢查，隨後被確診罹患癌症，並展開長達9個月的化療療程。隨著身體逐漸恢復，凱特近期已開始重返王室公務。日前她現身慈善機構活動時，以一襲經典千鳥格連衣裙亮相，氣色看起來依舊優雅大方。

然而，有網友敏銳地發現，這套千鳥格洋裝凱特早在2022年訪問哈佛大學時就曾穿過。兩組照片被放在一起比較後，立刻引發熱烈討論，因為她如今的身形明顯比過往消瘦許多。

隨著照片曝光，「凱特瘦成紙片人」更迅速登上熱門搜尋，不少民眾對她的最新狀況感到驚訝，也難掩擔憂。網友紛紛留言表示：「凱特真的瘦太多了」、「胖點對身體比較好」、「生病過後沒辦法啊」、「瘦成這樣還是很美」、「跟未婚時比起來又瘦了一大圈」、「身高175公分看起來只有45公斤(約99磅)吧？」

凱特王妃身高175公分，體重可能不到45公斤。（路透）
凱特王妃身高175公分，體重可能不到45公斤。（路透）

凱特王妃瘦到撐不起洋裝。（路透）
凱特王妃瘦到撐不起洋裝。（路透）

也有網友抱持較樂觀的態度，認為雖然身形明顯變纖細，但王妃精神狀態看起來不錯：「臉其實還算飽滿」、「精神很好，看得出來有在調養。」

凱特王妃2022年現身時身形比較健康，也比較有肉。（路透）
凱特王妃2022年現身時身形比較健康，也比較有肉。（路透）

