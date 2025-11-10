我的頻道

西班牙前國王回憶錄讚揚獨裁者佛朗哥 總理：我不推薦

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

西班牙前國王回憶錄讚揚獨裁者佛朗哥 總理：我不推薦

編譯中心／綜合9日電
涉貪而流亡海外的前西班牙國王卡洛斯一世出版回憶錄「和解」(Reconciliation，暫譯)。 （路透）
涉貪而流亡海外的前西班牙國王卡洛斯一世出版回憶錄「和解」(Reconciliation，暫譯)。 （路透）

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)9日表示，他對涉貪而流亡海外的前西班牙國王卡洛斯一世(Juan Carlos I)最新出版回憶錄中的一些說法感到「驚訝」，並說他不會推薦人們閱讀此書。

中央廣播電台引述法新社報導，在這本厚達500頁的回憶錄中，這位87歲的前國王回顧了西班牙歷史上的著名事件，以及他的婚外情和金融醜聞。其中最具爭議的部分包括他對西班牙已故獨裁者佛朗哥(Francisco Franco)的讚揚，以及在西班牙民主轉型過程中，針對他自己所扮演角色的自我定位。

桑傑士告訴西班牙「國家報」(El País)，雖然他還沒有讀過這本回憶錄，但根據他看到的摘錄內容，「這不會是我今年聖誕節推薦的書籍之一。」他補充說：「我會回應一些令我感到驚訝的觀點，例如是誰，或不是誰帶來民主。民主並非從天而降，而是西班牙人民，是普通民眾奮鬥而來的成果。」

這本名為「和解」(Reconciliation，暫譯)的回憶錄5日以法語出版，並將於12月3日發行西班牙語版。卡洛斯一世

在該書中寫道：「我透過建立民主制度，賦予了西班牙人民自由。」

除了桑傑士，其他西班牙政壇人士也對卡洛斯一世的回憶錄內容頗有微詞。例如，西班牙文化部長烏塔森（Ernest Urtasun）就譴責卡洛斯一世在書中推崇佛朗哥，直言時至今日還有人敢為獨裁者辯護或開脫，｢令人髮指」。

卡洛斯一世在2014年退位，交棒給兒子、現任西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI），後因醜聞纏身於2020年移居阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）；他在書中寫道，因為他覺得自己的故事「被人偷走了」，所以決定出版回憶錄。

俄猛烈空襲 烏電力供應癱瘓 10萬人缺水電、供暖斷

12歲喬治王子歷史比老爸強 陪英王首出席陣亡將士追悼會

