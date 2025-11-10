我的頻道

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

12歲喬治王子歷史比老爸強 陪英王首出席陣亡將士追悼會

編譯中心／綜合9日電
12歲的英國喬治王子(左起)8日在母親凱特、與英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下，首次出席陣亡將士紀念活動。（路透）
12歲的英國喬治王子8日在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查理三世和王后卡蜜拉的陪同下，首次參加在倫敦皇家艾伯特廳舉行的陣亡將士追悼活動。

當王室成員抵達音樂廳包廂就座時，銅管樂隊開始奏樂，全場觀眾起立致敬。

中央社引述法新社報導，王位繼承人、威廉王子因剛自巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）返國，未能出席這場活動。喬治是他的長子，也是王位的第2順位繼承人。

這場在倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall）舉行的活動，由皇家英國退伍軍人協會（Royal British Legion）主辦。這個協會致力於協助退伍軍人及其家屬。活動內容包括朗讀、祈禱、影片和音樂表演，屹立不搖的英國搖滾歌手洛史都華（Rod Stewart）也帶來演出。英相施凱爾（Keir Starmer）夫婦亦到場參與。

今年的活動同時紀念二戰結束80週年，以及英國軍隊解除LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）服役禁令25週年。

王室家族預計9日也將齊聚，參加每年傳統的「國殤星期日」（Remembrance Sunday）紀念活動，向戰爭中犧牲的軍人致敬。

威廉王子稍早上Apple TV+電視節目「尤金李維的宅老爹旅行」（The Reluctant Traveller），難得談到長子喬治的興趣，「喬治在歷史方面比我厲害多了，現在我得向他請教歷史年代呢！」HELLO! 雜誌王室記者丹妮爾·史黛西（Danielle Stacey）早前曾分析，喬治王子未來或許會追隨祖父查理三世的腳步，當年查理曾在劍橋大學三一學院主修歷史、考古學與人類學。

此外，喬治王子在運動方面同樣十分出色，威廉王子說他「非常熱衷」足球和曲棍球。

