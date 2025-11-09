12歲喬治首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉王子缺席

凱特王妃與大兒子喬治出席陣亡將士追悼會。（美聯社）

12歲的英國喬治王子8日在母親威爾斯王妃凱特 、祖父英王查理三世 和王后卡蜜拉的陪同下，首次參加在倫敦皇家艾伯特廳舉行的陣亡將士追悼活動。

中央社引述法新社報導，王位繼承人、威廉王子因剛自巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）返國，未能出席這場活動。喬治是他的長子，也是王位的第2順位繼承人。

8日這場在倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall）舉行的活動，由皇家英國退伍軍人協會（Royal British Legion）主辦。這個協會致力於協助退伍軍人及其家屬。

8日活動內容包括朗讀、祈禱、影片和音樂表演，屹立不搖的英國搖滾歌手洛史都華（Rod Stewart）也帶來演出。英相施凱爾 （Keir Starmer）夫婦亦到場參與。

今年的活動同時紀念二戰結束80周年，以及英國軍隊解除LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）服役禁令25週年。

王室家族預計明天也將齊聚，參加每年傳統的「國殤星期日」（Remembrance Sunday）紀念活動，向戰爭中犧牲的軍人致敬。