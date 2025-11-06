步上叔叔安德魯王子的後塵？哈利王子恐遭威廉拔爵位

我的頻道

編譯中心╱綜合5日電
據王室內部透露，哈利王子恐怕會步上叔叔安德魯王子的後塵，有爵位遭剝奪的危機。(路透)
王室內部人士透露，哈利王子恐怕會步上叔叔安德魯王子的後塵，面臨爵位被剝奪的危機；這個傳言就在英國國會議員馬斯克爾（Rachael Maskell）重新推動「頭銜剝奪法案」（Removal of Titles Bill）之際；王室知情人士警告，哈利可能成為下一個失去王室頭銜的成員。

根據Page Six報導，「頭銜剝奪法案」若通過，將賦予授權英王查理三世以及未來繼位的威廉王子，有權撤銷任何王室成員的世襲頭銜之法律權力，一名王室內部人士表示，「一旦他們通過這些法案，若哈利王子最終失去頭銜，重演安德魯王子被剝奪爵位的命運，我一點都不會感到驚訝。」

這名人士坦言，「我也不會驚訝由威廉王子親自執行這件事，他不是個報復心很強的人，但他覺得很失望。被至親背叛時，事情總是最難原諒」。

據報導，41歲的哈利與43歲的威廉已經超過兩年沒有聯絡。與威廉親近的人士透露，威廉對哈利於2023年出版的回憶錄「備胎」（Spare）感到非常憤怒。哈利在書中指控威廉曾對他動粗，並暗示凱特王妃（Kate Middleton）曾發表帶有種族歧視意味的言論，內容引發王室震動。

王室作家維克斯（Hugo Vickers）更預測，威廉未來登基時，可能不會邀請哈利參與加冕儀式。

查理三世日前正式撤銷其弟安德魯的王子頭銜。據了解，白金漢宮與政府及律師密切協調多日，最終由國王親自簽署王室令狀（Royal Warrants），指示大法官拉米將安德魯的頭銜從「貴族名錄」（Peerage Roll）中刪除。

安德魯因捲入美國「淫魔富商」艾普斯坦性醜聞，盡管2022年與提出指控的原告朱弗里（Virginia Giuffre）庭外和解，始終未能擺脫醜聞陰霾。

馬斯克爾早在2022年曾提出「頭銜剝奪法案」，但當時遭否決；如今隨著安德魯被剝奪頭銜的事件，該法案重新引起討論。

哈利王子出生即擁有王室頭銜，2018年與妻子梅根結婚時，祖母伊莉莎白二世女王冊封兩人為薩塞克斯公爵與公爵夫人；然而他們在2020年退出王室後，同意不再以「殿下」（HRH）頭銜從事商業活動。王室內部人士更直言，面對可能的法律變革，「哈利一定很怕。」

