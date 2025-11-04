我的頻道

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

世界新聞網馬雯婷／即時報導
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）
據Page Six獨家消息來源透露，哈利王子（Prince Harry）對梅根（Meghan Markle）近日在社交媒體上發布的貼文感到不悅，尤其是那些涉及他與孩子們的內容。

過去一周，梅根在Instagram上分享多段家庭影片，畫面包括哈利與他們的孩子，6歲的亞契王子（Prince Archie）及4歲的莉莉貝公主（Princess Lilibet），在南瓜園裡玩耍、穿越迷宮、雕刻南瓜燈等溫馨時刻。

此外，她還在限時動態中上傳了一張合照，畫面中有哈利本人、洛杉磯湖人傳奇球星魔術強生（Magic Johnson），三人一同在洛杉磯道奇球場觀賞世界大賽（World Series）第四場比賽。

消息人士指出，「他很清楚自己在她的社交媒體上被當作『展示品』，而這讓他感到不舒服。」

據報導，哈利也對梅根將其新品牌As Ever的產品與他們的王室婚禮聯繫起來感到不滿。品牌新推出的「No.519標誌性蠟燭」（Signature Candle No.519），即是向他們於2018年5月19日舉行的婚禮致敬。

幾周前，梅根曾在 Instagram上分享她於華盛頓特區拍攝的短片，畫面中可見一個印有「薩塞克斯公爵夫人」（Duchess of Sussex）字樣的藍白色手袋。

消息人士補充說，哈利「非常清楚這樣的行為會引起爭議，甚至讓人聯想到費姬（Fergie）」即安德魯王子（現名安德魯．蒙巴頓．溫莎）的前妻莎拉．佛格森（Sarah Ferguson），她因利用前王室身分從事商業活動而廣為人知。

該人士進一步指出，「這段關係的新鮮感已經過去，這是自然現象。但別忘了，哈利為了她幾乎拋棄了自己原有的人生。他曾經是全球最受歡迎的王室成員之一。」

「如今情況截然不同，他們甚至在公開場合被噓。」消息人士表示，指的是兩人出現在道奇球場大螢幕上時現場觀眾的反應。

梅根於2020年關閉社交帳號，但今年初為配合新生活品牌上市，再度回歸Instagram。

哈利與梅根的代表目前尚未對此事作出回應。

哈利王子 梅根 道奇

