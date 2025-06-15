英王壽辰閱兵 凱特母女裝現身 珠寶致敬已故英女王

英國凱特王妃與夏綠蒂公主穿同色系母女裝現身英國君主官方生日慶典，讓人眼睛一亮。(美聯社)

6月14日是英王查理三世 官方壽辰的日子，英國在這一天舉行國王生日慶典。凱特 王妃帶著三名子女喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子一同搭乘馬車，參加慶典的遊行活動。其中凱特與夏綠蒂穿「母女裝」現身，讓人眼睛一亮，而她們身上也都巧思搭配珠寶，向已故伊莉莎白女王二世致敬。

凱特王妃與夏綠蒂公主穿的海藍色洋裝色調鮮明搶眼。(美聯社)

綜合外電報導，查理三世有「兩個生日」，他的出生日期為11月14日，官方壽辰則是每年6月的第二個周六。當日有超過1300名士兵參加閱兵儀式，凱特母子乘坐馬車參加巡遊；威廉王子則騎馬出席皇家軍隊閱兵儀式。

43歲的凱特王妃笑容滿面，與10歲的夏綠蒂公主坐在一起。母女倆身穿相襯的藍綠色系洋裝。凱特選穿Catherine Walker設計的大衣式洋裝，搭配Juliette Botterill設計的寬邊帽，造型高雅。她配戴愛爾蘭衛隊的徽章胸針，以及巴林珍珠垂墜耳環，藉此向已故伊麗莎白二世女王致敬。這對耳環由1947年伊麗莎白與菲利普結婚時，巴林統治者贈送的珍珠製成。

夏綠蒂公主別上了一枚她曾在曾祖母葬禮上配戴過的鑽石馬蹄胸針。這枚傳家之寶原是女王送給她的禮物，象徵女王對馬的熱愛。

凱特與三位子女稍後也與查理國王、卡蜜拉王后、威廉王子以及其他王室成員一起現身白金漢宮陽台，觀賞皇家空軍的飛行表演。最後，閱兵典禮將以皇家空軍飛行表演作結，預計包括紅箭飛行表演隊與多款飛機、直升機。