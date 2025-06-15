英王壽辰閱兵 凱特母女裝現身 珠寶致敬已故英女王
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6月14日是英王查理三世官方壽辰的日子，英國在這一天舉行國王生日慶典。凱特王妃帶著三名子女喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子一同搭乘馬車，參加慶典的遊行活動。其中凱特與夏綠蒂穿「母女裝」現身，讓人眼睛一亮，而她們身上也都巧思搭配珠寶，向已故伊莉莎白女王二世致敬。
綜合外電報導，查理三世有「兩個生日」，他的出生日期為11月14日，官方壽辰則是每年6月的第二個周六。當日有超過1300名士兵參加閱兵儀式，凱特母子乘坐馬車參加巡遊；威廉王子則騎馬出席皇家軍隊閱兵儀式。
43歲的凱特王妃笑容滿面，與10歲的夏綠蒂公主坐在一起。母女倆身穿相襯的藍綠色系洋裝。凱特選穿Catherine Walker設計的大衣式洋裝，搭配Juliette Botterill設計的寬邊帽，造型高雅。她配戴愛爾蘭衛隊的徽章胸針，以及巴林珍珠垂墜耳環，藉此向已故伊麗莎白二世女王致敬。這對耳環由1947年伊麗莎白與菲利普結婚時，巴林統治者贈送的珍珠製成。
夏綠蒂公主別上了一枚她曾在曾祖母葬禮上配戴過的鑽石馬蹄胸針。這枚傳家之寶原是女王送給她的禮物，象徵女王對馬的熱愛。
凱特與三位子女稍後也與查理國王、卡蜜拉王后、威廉王子以及其他王室成員一起現身白金漢宮陽台，觀賞皇家空軍的飛行表演。最後，閱兵典禮將以皇家空軍飛行表演作結，預計包括紅箭飛行表演隊與多款飛機、直升機。
去年的皇家閱兵典禮是凱特王妃罹癌接受化療以來首次公開亮相。今年的皇家閱兵典禮傳出英王因癌症治療將不再騎馬出席。他過去長年在閱兵典禮中騎馬，是皇室馬術高手，去年短暫恢復「騎馬君主」傳統，但因健康狀況，如今改搭馬車參與遊行。
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