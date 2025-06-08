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日本佳子公主訪巴西 媒體報不停

編譯中心／綜合7日電
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日本佳子公主訪問巴西，受到當地媒體關注。（歐新社）
日本佳子公主訪問巴西，受到當地媒體關注。（歐新社）

日本皇室兩位年輕公主愛子和佳子近期展開海外與國內公務訪問，表現獲得外界一致好評。天皇德仁與皇后雅子日前攜長女愛子公主前往沖繩，參加戰後80周年紀念活動；秋篠宮文仁親王的次女佳子公主則赴巴西，展開為期11天的訪問，出席日巴建交130周年活動。

據《日刊體育》報導，巴西主流媒體Metropoles詳細報導了佳子公主此次行程，並介紹她是天皇的侄女。由於天皇膝下無子，佳子的父親秋篠宮為皇位第一順位繼承人。

另一家巴西媒體R7則指出，現年30歲的佳子公主因女性無法繼承皇位，其18歲的弟弟悠仁是皇位第二順位繼承人。佳子曾於日本國際基督教大學修讀心理學，並赴英國里茲大學留學，主修舞台藝術與心理學，現任日本網球協會名譽會長。這次是她第4度進行海外訪問。

佳子公主因外型甜美、個性活潑而受到媒體關注，時常被傳出婚訊。自姐姐真子與小室圭結婚引發話題後，佳子承擔更多公務與祭祀工作，成為支持天皇與皇后的年輕皇族成員之一，關於她欲脫離皇室成婚的傳言也暫時平息。

此外，佳子公主擁有親民時尚品味。她曾在去年訪問希臘期間，穿著一件市價僅2990日圓（約20.6美元）的寶藍色平價針織衫，展現高級質感，引發民眾搶購，該款服飾隨即在官網售罄。她的穿搭風格也被拿來與英國凱特王妃相比，展現親和魅力。

巴西 日本 凱特

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