英王登基收禮268件「這項」最受矚 女王生前最後禮物曝光

英王查理三世2023年登基之年，收到巴林國王哈馬德贈送勞斯萊斯Cullinan Series II豪華四驅SUV。圖為勞斯萊斯Cullinan系列車款。（路透）

英國白金漢宮近日公布2020至2023年間英國王室成員收到的官方禮物名單，引發外界關注。報告顯示，英王查理三世 於2023年登基之年共收到268份禮物，其中最矚目的是巴林國王哈馬德贈送的一輛勞斯萊斯Cullinan Series II豪華四驅SUV，市值至少35.5萬英鎊（約47.8萬美元）。白金漢宮強調，該車僅供公務使用，並非查理私人座駕。

英國廣播公司（BBC）及太陽報（The Sun）等報導，已故教宗方濟各 （Pope Francis）曾贈送查理三世據傳是釘死耶穌基督的真十字架（True Cross）其中一部分，象徵宗教意義深遠；而查理三世本身非常關注動物和環保問題，他在2022年訪問德國時，就獲總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）送上一個木製昆蟲屋和貝多芬的CD。

查理三世的母親、已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在2022年登基白金禧紀念時收到65份禮物，其中一份是由英國陸軍所贈送的柺仗，冀為飽受行動問題困擾的女王在步行時帶來便利。她在同年9月5日、即離世前3天收到最後一份禮物則是一塊紀念登基70周年的彩色玻璃板。

英國王室通常每年都會公布有關禮物名單，不過在2020年代初期正值新冠疫情 、女王駕崩及查理三世登基等大事，白金漢宮到今年才再次披露內容。

王室成員所收禮物亦反映當代背景與需求。如安妮公主在2020年新冠疫情初期收到洗手液，被認為是當年最實用的禮物；而查理三世胞弟愛德華王子則在訪問奈及利亞時獲贈一套當地版的大富翁遊戲，帶有地方文化特色。