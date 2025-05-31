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日本真子公主美國產子 皇室初期不尋常「鹽對應」

編譯中心／綜合30日電
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日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭迎來第一個孩子。（路透資料照片）
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭迎來第一個孩子。（路透資料照片）

日本宮內廳宣布，秋篠宮文仁親王和紀子親王妃的長女小室真子，與丈夫小室圭迎來了他們的第一個孩子。但宮內廳初期並未回應，引發外界猜測。有皇室記者形容，宮內廳冷漠的「鹽對應」是極不尋常的現象。

日本電視台報導，小室真子婚後一直居住在美國。據宮內廳表示，秋篠宮夫婦對於第一個孫輩出生感到非常欣喜，並由衷祝女兒與女婿一家人幸福，但因為小室真子已經脫離皇籍，因此並未掌握具體情況，也未公開孩子的性別等具體訊息。

小室真子與小室圭於2021年10月結婚後，因受各種輿論影響，於同年11月移居美國。兩人婚後生活低調鮮少出現在鎂光燈前。

《女性自身》報導稱，小室圭從法學院畢業後也已經開始從事律師工作，夫妻在事業上取得成功，但仍有許多人對他們抱持批評態度，且兩人自從三年半前到美國生活後，真子就沒有與秋篠宮家庭成員見面。

文仁親王的長子優仁親王將於今年9月舉行成年禮，但秋篠宮消息人士堅稱，若僅是因為小室真子生下長孫，就邀請他們參加，可能會讓這起喜事掃興，宮內廳初期不願回應真子生子的消息，可能也是因為文仁親王夫婦的意願。

日本媒體報導稱，文仁親王夫婦似乎認為，小室家族會破壞優仁親王的地位，由於愛子公主的成長與成就，日本民間對於女性擔任天皇的呼聲日益高漲，社群媒體上有人並不歡迎秋篠宮登上皇位，其中一個原因就是小室圭的存在。宮內廳消息人士直言，若小室家在美國捲入甚麼麻煩，很可能會出現「優仁親王不適合當未來天皇」的言論，。

真子公主（左）2020年11月拍攝全家福，和胞弟悠仁親王（左二至右）、父親秋篠宮...
真子公主（左）2020年11月拍攝全家福，和胞弟悠仁親王（左二至右）、父親秋篠宮文仁親王、母親紀子妃和胞妹佳子公主合影。(美聯社資料照片)

日本 社群媒體

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